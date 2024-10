LG Electronics

Leichte Entscheidung: Business-Notebooks

Flexibilität ist Trumpf

Die moderne Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen an die Flexibilität von Mitarbeitern und Hardware. Der individuelle Arbeitsplatz soll möglichst mobil sein - weil die klassische Büroaufteilung vielerorts Shared-Desk-Lösungen weicht, weil Home-Office immer selbstverständlicher wird, oder weil Mitarbeiter viel unterwegs sind. Gleichzeitig muss die Leistungsfähigkeit steigen, da moderne Anwendungen nach mehr Performance hungern. Das kann vor allem auf Reisen zum Problem werden. Die Lösung: LG gram.

Volle Leistung, aber mobil

Die Business-Notebooks der LG gram-Familie sind optimal für den produktiven Einsatz "on the road" geeignet. Mit ihren extra schlanken Abmessungen, widerstandsfähigen Gehäusen aus einer speziellen Magnesiumlegierung sowie ihrem besonders geringen Gewicht sind sie nämlich überall einsatzbereit und bequem zu transportieren - die leichtesten Modelle wiegen lediglich 1.119 Gramm. Und das ohne Abstriche bei der Performance, denn moderne Intel® Core(TM) Ultra Prozessoren der 12. Generation mit integrierter Intel® Arc(TM) Grafiklösung liefern starke Leistungsreserven. Für besonders anspruchsvolle Aufgabenfelder sind auch Modelle mit dedizierter NVIDIA® GeForce RTX® Grafikkarte verfügbar.

Keine Einschränkungen

Die Ausstattung der LG gram Notebooks ermöglicht maximale Produktivität an nahezu jedem Ort. Starke Akkus mit bis zu 90 Wh bieten Unabhängigkeit von Ladegeräten. Vollwertige Tastaturen mit Ziffernblock machen den Komfort eines festen Arbeitsplatzes mobil. Entspiegelte IPS-Displays ermöglichen die Arbeit im Freien. Das 16:9-Seitenverhältnis sorgt zusammen mit der WQXGA-Auflösung für mehr Übersicht. Die Full-HD-Webcam ermöglicht neben Videokonferenzen die Anmeldung per Gesichtserkennung und schützt im Zusammenspiel mit spezieller Software sensible Daten vor unerwünschten Blicken.

Die Lösung für jede Herausforderung

Die LG gram Business-Notebooks sind zudem so vielfältig wie ihre Nutzerschaft. Für jeden Anwendungsfall von Office-Fokus bis zu Kreativarbeit findet sich das passende Modell. So sind beispielsweise Varianten mit dedizierter Grafikkarte, kontraststarkem OLED-Display oder Wandlungsfähigkeit verfügbar: LG gram 2-in-1 Modelle lassen sich nämlich einfach umklappen und werden dank Touch-Display und beiliegendem LG Stylus Pen zu vollwertigen Zeichen-Tablets. Der portable Zusatzmonitor LG gram +view ermöglicht ein mobiles Mehrschirm-Setup.

LG gram

Leicht, dünn, leistungsstark und flexibel: LG gram Business-Notebooks sind verlässliche Begleiter für die moderne Arbeitswelt. Ob im Büro, im Home-Office, unterwegs oder im regelmäßigen Wechsel: Die leichten und leistungsstarken Geräte bieten die Freiheit, an jedem Ort produktiv und kreativ zu sein.

Mehr erfahren unter: https://go.lg-itpartner.de/gram-notebooks

