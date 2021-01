Saarbrücker Zeitung

SPD-Fraktionsvize Wiese rechnet mit weiteren Sperrungen im Sauerland

SaarbrückenSaarbrücken (ots)

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Dirk Wiese, rechnet am kommenden Wochenende erneut mit einem Ansturm auf die Skigebiete in seinem sauerländischen Wahlkreis. Wiese sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Dienstag): "Es wird ein Kraftakt, dass man dies gemeinsam in den Griff bekommt. Wenn Appelle nicht reichen, dann wird es ohne weitere Sperrungen nicht gehen."

Scharf ging Wiese mit einigen Ausflüglern ins Gericht: "Manche haben scheinbar für ein Foto mit dem Hashtag Winterberg auf Instagram jedweden Anstand verloren." Zwar freue man sich grundsätzlich über jeden Besuch im Sauerland. "Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wären aber gerade viele Einheimische froh, wenn das im Moment nicht passiert."

Zugleich betonte der Briloner, Polizei und Ordnungskräfte leisteten Schwerstarbeit, um das tägliche Chaos in den Griff zu bekommen. "Dennoch brauchen wir vor Ort aber auch weiterhin tatkräftige Unterstützung aus ganz Nordrhein-Westfalen. Alleine ist dies nicht zu schaffen", so Wiese.

Pressekontakt:

Saarbrücker Zeitung

Büro Berlin



Telefon: 030/226 20 230

Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell