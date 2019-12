Saarbrücker Zeitung: Gesundheitliche Versorgung auch an Weihnachten gesichert - Umfrage der PKV

Saarbrücker Zeitung

Berlin/Saarbrücken (ots)

Mehr als jeder dritte Bürger in Deutschland hat nach einem Bericht der "Saarbrücker Zeitung" (Montag-Ausgabe)Familiengehörige, die als Beschäftigte in Krankenhäusern und in anderen Gesundheitsberufen auch an den kommenden Weihnachtsfeiertagen arbeiten. Das Blatt beruft sich für seine Angaben auf eine aktuelle Insa-Umfrage im Auftrag der Privaten Krankenversicherung (PKV).

Entsprechende Angaben machten demanch insgesamt 37 Prozent der Befragten. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber dem vergangenen Jahr. Damals gaben 34 Prozent der Bürger an, dass Familienmitglieder in Gesundheitsberufen an Weihnachten Dienst tun. In Ostdeutschland liegt der Anteil aktuell mit 43 Prozent sogar deutlich höher als in den alten Bundesländern (36 Prozent).

"Über fünf Millionen Menschen in Deutschland arbeiten für unserer Gesundheit, und sehr viele von ihnen haben auch an Weihnachten Dienst, wenn wir anderen feiern", sagte PKV-Chef Ralf Kantak. Ohne diese Menschen und ihren Einsatzwillen sei das deutsche Gesundheitssystem nicht denkbar. Dafür könne man dankbar sein, so Kantak.

