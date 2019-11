Nico Hüsch GmbH

Hamburger Anlageberater Nico Hüsch erfindet "echte Beratung" komplett neu

Nico Hüsch hat nach drei Jahren in der Unternehmensberatung und anschließenden vier Jahren in der unabhängigen Finanzberatung für Privatpersonen einen neuen Weg eingeschlagen und positioniert sich als eigenständiger Anlageexperte für seine Kunden. An seiner Seite steht die Gesellschafterin Dr. Annikki Schoolmann. Ihr gemeinsames Ziel: Den Finanzmarkt Deutschlands positiv zu beeinflussen. Endlich sollen die verkauften Finanzprodukte kundenfreundlicher werden. Das Landgericht Hamburg hat kapitalbildende Lebensversicherungen zur Altersvorsorge als "legalen Betrug" eingestuft. Nico Hüsch begründet auf seiner Internetseite, dass auch Rürup-, Riester- und betriebliche Altersvorsorgen demnach "legaler Betrug am Kunden" sind. Deutsche Sparer, die sich eine sichere Zukunft im Rentenalter wünschen, zahlen oft viel mehr ein als sie jemals wieder ausgezahlt bekommen können. Nico Hüsch hat ein digitales Produkt entwickelt, das für seine Kunden den Unterschied zwischen Altersarmut und finanzieller Sicherheit ausmacht.

Die Kombination aus der richtigen Geldanlage und den passenden Versicherungen zu einem gut durchdachten Finanzkonzept ist ein kompliziertes Thema, das ein Laie kaum durchschauen kann. Der Großteil vertraut deshalb auf eine professionelle Beratung. Die ist in den meisten Fällen aber auf wenige festgeschriebene Optionen beschränkt und für den Kunden schwer nachvollziehbar. Blindes Vertrauen ist oft die Basis und wird im schlimmsten Fall ausgenutzt. Versicherer wollen in erster Linie selbst Geld verdienen. Ein neues Konzept soll dafür sorgen, dass Jeder fundierte und eigenverantwortliche Entscheidungen für die Zukunft seiner eigenen Finanzen treffen kann.

Dazu bedient sich Nico Hüsch am Digitalisierungsprozess der Finanzindustrie: Er betreibt die deutschlandweit erste Internetseite, die den gesamten möglichen Entscheidungsprozess für die richtige Altersvorsorge transparent aufzeigt. Komplexe Informationen und fundiertes Fachwissen werden leicht verständlich vermittelt. Durch eine Beratung und Aufklärung im Sinne des Kunden und totale Flexibilität sollen individuelle Lösungen gefunden werden, um echte Altersvorsorge für Unabhängigkeit im Alter zu ermöglichen. "Die Veränderungen in der Finanzindustrie in den letzten 20 Jahren verlangen eine neue Form der Kundenberatung. Auch aus eigener und leider schlechter Erfahrung ist es mir wichtig, dass jeder Sparer in Deutschland Zugang zu einer optimalen, transparenten und renditeorientierten Anlageberatung erhält.", sagt Dr. Schoolmann die Gesellschafterin der Nico Hüsch GmbH. "Mit Nico Hüsch habe ich hierfür den richtigen Finanzberater gefunden."

In seinem Herzen ist Nico Hüsch ein Idealist, dem Altersvorsorge sehr am Herzen liegt. "Mit meinem Unternehmen habe ich die Möglichkeit, den Finanzmarkt Deutschlands positiv zu beeinflussen und meine Lebenszeit für den Vermögensaufbau meiner Kunden sinnvoll zu nutzen. Das ist für mich sehr befriedigend und macht mich unglaublich stolz!" Zwischen all dem Idealismus verliert Hüsch sein großes Ziel aber nicht aus den Augen: "Ich möchte besser sein, als jede Versicherung, jede Bank und auch jeder Finanzvertrieb." Für ihn ist dabei klar, dass er auf Gegenwind stoßen wird: "Ich rechne in den kommenden Monaten mit Unterlassungsklagen und will vor Gericht die Richtigkeit meiner Aussagen beweisen, um den Betrug durch Versicherungen zu stoppen!" Eine klare Kampfansage, hinter der Nico Hüsch steht.

