Debeka Versicherungsgruppe

Zehn Jahre am Markt und rund zehn Prozent Rendite: Fondsbasierte Rentenversicherung der Debeka feiert Jubiläum

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Koblenz (ots)

Zehn Jahre fondsbasierte Altersvorsorge bei der Debeka: Mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von rund zehn Prozent seit Auflage im Jahr 2016 hat sich der hauseigene, interne Fonds des Koblenzer Versicherers, der Debeka Global Shares, zu einem zentralen Bestandteil der modernen Rentenversicherung entwickelt. Das Fondsvolumen liegt inzwischen bei über sieben Milliarden Euro. Der interne Fonds der Debeka investiert über die eigenen Debeka-Aktienfonds in die bewährten Märkte Europa, Nordamerika und Asien. Er ist breit geografisch und branchenweit gestreut. Zusätzlich ist er mit eigenen Nachhaltigkeitskriterien versehen. Das bedeutet, der Fonds berücksichtigt Debeka-eigene Ausschluss- und Auswahlkriterien. Ziel ist ein langfristiger, dauerhafter Wertzuwachs. Der Fonds ist ausschließlich über spezielle Tarife der Debeka zugänglich - fondsgebundene Rentenversicherungen, die eine moderne Altersvorsorge mit Aktieninvestments verbinden. Die Versicherten profitieren so direkt von der Aktienentwicklung.

"Die Wertentwicklung von rund zehn Prozent pro Jahr zeigt, dass unsere Strategie aufgeht, unseren Versicherten alles aus einer Hand anzubieten. Es war uns wichtig, dass wir die Auswahl der Zielinvestments selbst steuern können, denn wir gehen verantwortungsvoll mit den Geldern unserer Kunden um. Das steht bei uns im Fokus", sagt Ralf Degenhart, Finanzvorstand der Debeka. Außerdem belege das Fondsvolumen von über sieben Milliarden Euro das Vertrauen der Mitglieder in dieses Anlagekonzept.

Ein interner Fonds ist kein "Investmentvermögen" im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs. Die Anteile werden also nicht an der Börse gehandelt. Die Debeka-eigenen Fonds werden von der Konzerntochter Debeka Asset Management GmbH gemanagt.

Zum Jubiläum fällt die Bilanz sehr positiv aus. "Für unsere Mitglieder bedeutet die fondsgebundene Altersvorsorge eine verlässliche Perspektive für ihre Rente", sagt Degenhart.

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