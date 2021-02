Österreichische Post AG

EANS-Stimmrechte: Österreichische Post AG

Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

-------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Glasgow, 3.2.2021 Überblick 1. Emittent: Österreichische Post Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Sonstiges 3. Meldepflichtige Person Name: Morgan Stanley Sitz: Wilmington, Delaware Staat: USA 4. Namen der Aktionäre: Morgan Stanley & Co. LLC Morgan Stanley & Co. International plc 5. Datum der Schwellenberührung: 1.2.2021 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 0,01 % | 3,48 % | 3,49 % | 67 552 638 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 0,35 % | 4,84 % | 5,19 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000APOST4|_______________|__________6_631|_______________|_________0,01_%| |_Subsumme_A_|_____________6_631_____________|____________0,01_%_____________| ______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die| Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden|der Stimmrechte| |_______________|_______________|______________|____können_____|_______________| |Right of recall| | | | | |over securities|at any time |at any time | 2 344 654| 3,47 %| |lending | | | | | |agreements_____|_______________|______________|_______________|_______________| |_______________|_______________|_Subsumme_B.1_|______2_344_654|_________3,47_%| _____________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018| | Art des | | |Physisches| Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte | der | |___________|____________|______________|Settlement|____________|_Stimmrechte_| |Equity_Swap|04.07.2022__|at_any_time___|___Cash___|_______4_127|_______0,01_%| | | | | Subsumme | 4 127| 0,01 %| |___________|____________|______________|___B.2____|____________|_____________| 8. Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | | Direkt | | | | | Direkt | Direkt | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | beiden (%) | | | | |in Aktien (%)|Instrumente | | |_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________| | 1 |Morgan | | | | | |_________|Stanley______|____________|_____________|_____________|_____________| | |Morgan | | | | | | |Stanley | | | | | | 2 |Capital | 1 | | | | | |Management, | | | | | |_________|LLC__________|____________|_____________|_____________|_____________| | |Morgan | | | | | | |Stanley | | | | | | 3 |Domestic | 2 | | | | | |Holdings, | | | | | |_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________| | |Morgan | | | | | | 4 |Stanley & Co.| 3 | 0,00 %| 1,09 %| 1,09 %| |_________|LLC__________|____________|_____________|_____________|_____________| | |Prime Dealer | | | | | | 5 |Services | 4 | | 0,01 %| 0,01 %| |_________|Corp.________|____________|_____________|_____________|_____________| | |Morgan | | | | | | 6 |Stanley | 1 | | | | | |International| | | | | |_________|Holdings_Inc.|____________|_____________|_____________|_____________| | |Morgan | | | | | | 7 |Stanley | 6 | | | | | |International| | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | |Morgan | | | | | | 8 |Stanley | 7 | | | | | |Investments | | | | | |_________|(UK)_________|____________|_____________|_____________|_____________| | |Morgan | | | | | | 9 |Stanley & Co.| 8 | 0,01 %| 2,38 %| 2,39 %| | |International| | | | | |_________|plc__________|____________|_____________|_____________|_____________| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: The notification was triggered as a result of the exercise of the right of recall over securities lending agreements which resulted in Morgan Stanley falling below 4% at group level. Glasgow am 3.2.2021 Rückfragehinweis: Österreichische Post AG DI Harald Hagenauer Leitung Investor Relations, Konzernrevision & Compliance Tel.: +43 (0) 57767-30400 investor@post.at Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

