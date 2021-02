DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.

"Visionäre im Dialog" zum ersten Mal im Live-Stream am 23. Februar

Frankfurt am Main (ots)

Mit den "Visionären im Dialog" bietet der DDV seit 2014 einmal im Jahr ein exklusives Abendevent für die Customer Services Branche an. Ein hochkarätiger Keynote Speaker und der anschließende fachliche Austausch der Gäste in einer stets neuen und außergewöhnlichen Location machen dieses Event zu einem Branchenhighlight für Wissenstransfer und Networking. Wegen des Corona-Virus wird der Event nun am 23. Februar ab 18 Uhr per Live-Übertragung über den Youtube-Kanal des DDV aus dem in einem Industriedenkmal gelegenen Amplifier in Berlin gestreamt.

Die Veranstaltung steht auch 2021 ganz im Zeichen des Themas Innovation: Die Keynote "Innovation ist kein Zufall. 15 Jahre Design der Innovationskultur bei Swisscom" wird Christina Taylor, Managing Partner und Mitinhaberin der Creaholic SA in Biel/Bienne, einer führenden Innovationsfabrik mit globalem Kundenstamm halten.

Über den diesjährigen Event sagt Attikus A. Schacht, Vorsitzender des Kompetenz-Centers Customer Services: "Für die Customer Services Branche stellt die aktuelle Lage eine besondere Herausforderung dar. Der Kundenservice nimmt in Zeiten der Corona-Pandemie einen noch höheren Stellenwert im Beziehungsgeflecht zwischen Unternehmen und seinen Kunden ein. Umso bedeutender ist es für die Branche bei der Bewältigung der Krise, innovative Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Das Handwerkszeug dafür liefert Christina Taylor mit ihrer Keynote den Teilnehmern an unserem Live-Stream."

DDV-Präsident Patrick Tapp ergänzt: "Mit dem digitalen Format erweitern wir den Teilnehmerkreis der Visionäre im Dialog in diesem Jahr deutlich und ermöglichen jedem Interessierten, Teilnehmer einer spannenden Abendveranstaltung der Customer Services Branche zu werden. Dabei sein lohnt sich."

Der DDV dankt den Sponsoren Enghouse AG, Sogedes GmbH, ttUnited GmbH, bkd GmbH, Calabrio, icare sales & services Dialogmarketing AG, KVM ServicePlus Kunden- und Vertriebsmanagement GmbH, Prodialog Communications GmbH & Co. KG, Schacht Consulting, Amplifier im Amperium am Humboldthain, T+R Dialog Marketing GmbH und TBN Public Relations GmbH sowie zahlreichen Medienpartnern.

Der Stream wird kostenfrei am 23. Februar 2021 ab 18 Uhr über die Website www.visionaere-im-dialog.de zugänglich sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Original-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell