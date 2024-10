ManpowerGroup Deutschland GmbH

Arbeiten, um die Welt zu verändern

ESG-Bericht 2023-2024 der ManpowerGroup unterstreicht Engagement für nachhaltiges Wachstum und eine menschengerechte Zukunft der Arbeit

Die ManpowerGroup hat ihren Environmental Social Governance (ESG) Report 2023-2024 - Working to Change the World: Globale Wirkung, Job für Job - veröffentlicht. Der vierte Jahresbericht zeigt die Fortschritte der ManpowerGroup in den strategischen ESG-Säulen Planet, People & Prosperity und Principles of Governance auf und hebt die bedeutenden Fortschritte in den Bereichen Weiterbildungsinitiativen, verstärktes Engagement bei der Vorbereitung der Mitarbeitenden auf den grünen Wandel sowie bei der Einführung erneuerbarer Energien und der Elektrifizierung der Flotte hervor.

"Das Ziel der ManpowerGroup - dass sinnvolle und nachhaltige Beschäftigung die Kraft hat, die Welt zu verändern - war noch nie so relevant und notwendig wie heute. Während transformative Veränderungen wie künstliche Intelligenz und die globale grüne Energiewende voranschreiten, haben wir die Chance, die Zukunft der Arbeit zu gestalten", sagt Jonas Prising, Chairman & CEO der ManpowerGroup. "Indem wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, uns auf Weiterbildung konzentrieren, neue Technologien nutzen und Nachhaltigkeit an erste Stelle setzen, passen wir uns dem Wandel nicht nur an - wir treiben ihn voran."

Die wichtigsten lokalen und globalen Aspekte und Ziele der drei Kategorien, die im ESG-Bericht "Working to Change the World" 2023-2024 vorgestellt werden, sind:

Zielerreichungen in Deutschland:

Geflüchtete: In 2023 waren in der ManpowerGroup Deutschland 2.101 Geflüchtete aus den 8 großen Bürgerkriegsländern inklusive der Ukraine beschäftigt. Über 5.000 Geflüchtete waren es in den letzten drei Jahren (2020 bis Ende 2023) - inzwischen sind es ca. 6.000.

Stromumstellung: 100 Prozent unserer Niederlassungen und Offices beziehen Strom aus erneuerbaren Energien.

ESG Community: Um eine Plattform für den Austausch und die Entwicklung neuer Ideen zu bieten wurde eine Gruppe für Mitarbeitende gegründet. Die Community gibt Impulse und verstetigt messbar die Unternehmensaktivitäten durch persönliches Engagement und individuelle Projekte und Informationskampagnen.

Vom F.A.Z. Institut wurde Manpower zum dritten Jahr in Folge mit dem Siegel "Vorbild in Vielfalt und Diversity" ausgezeichnet.

Ebenfalls zum dritten Mal erteilte Focus Money Manpower das Prädikat und Siegel "Fairstes Unternehmen" im Branchencheck.

Und EcoVadis, Plattform für Nachhaltigkeitsberwertungen, hat in seinem Sustainability Rating unser Silver Ranking als eines der Top-15-Prozent der zertifizierten Unternehmen erneut bestätigt.

Planet

Auszeichnung als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt durch das TIME Magazine im Jahr 2024

Der globale Hauptsitz der ManpowerGroup in Milwaukee, Wisconsin, wird zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt und erhält das Energy-Star-Zertifikat.

Ausbau der Elektrofahrzeugflotte auf über 500 Fahrzeuge bis 2024 bei gleichzeitiger Abschaffung von fast 350 gasbetriebenen Fahrzeugen

Mensch & Wohlstand

Das Executive Leadership Team der ManpowerGroup besteht nun zu 30 Prozent aus Frauen, zu 40 Prozent aus Personen unterschiedlicher ethnischer Herkunft und zu 70 Prozent aus Personen, die nicht in den USA geboren wurden. 32 Frauen gehören unserem 95-köpfigen Global Leadership Team an.

Verstärktes Engagement, bis 2030 bis zu 10 Millionen Menschen in grünen Berufen auszubilden, zu entwickeln und zu vermitteln, um den grünen Wandel zu beschleunigen und die globalen Nachhaltigkeitsinitiativen unserer Kunden zu unterstützen.

Mehr als 240.000 Menschen in 12 Ländern lernen neue Fähigkeiten und entwickeln sich beruflich dank der MyPath®-Plattform von Manpower.

Im Jahr 2023 haben wir weltweit fast 30.000 Geflüchtete unterstützt (mehr als 10.000 in den USA und 20.000 in Europa), was einer Steigerung von 85 Prozent gegenüber 2022 entspricht und uns unserem Dreijahresziel von 48.000 Geflüchteten näherbringt.

Das von ManpowerGroup UK entwickelte Programm Working Mindset wurde bei den Movement to Work Annual Awards für sein bahnbrechendes Design und seine positiven Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden ausgezeichnet.

Junge Menschen, die an NEET-Programmen (Not in Employment, Education, or Training) der ManpowerGroup in Italien und Frankreich teilnehmen, haben 2.400 Stunden Training in 16 Kompetenzbereichen absolviert.

Grundsätze der Unternehmensführung

Zum 15. Mal von Ethisphere als eines der ethischsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet.

Platinmedaille im EcoVadis Rating 2023, was eine Verbesserung gegenüber unserer vorherigen Goldmedaille darstellt und uns unter die Top 1 Prozent aller bewerteten Unternehmen weltweit bringt. Wir haben neue Medaillen für 13 Länder erhalten und unsere EcoVadis-Abdeckung auf insgesamt 25+ Länder erweitert.

Wir haben unsere umfassenden Richtlinien für den ethischen und verantwortungsvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) weiter aktualisiert.

Wir wurden von der Human Rights Campaign als einer der besten Arbeitgeber für LGBTQ+-Gleichstellung ausgezeichnet.

Diese Errungenschaften zeigen das kontinuierliche Engagement der ManpowerGroup für die Förderung nachhaltiger Geschäftspraktiken, die sowohl den sozialen Fortschritt als auch den Umweltschutz in den Vordergrund stellen.

Den ESG-Report "Working to Change the World" 2023-2024 der finden Sie unter:

Working to Change the World 2023-2024

Über die ManpowerGroup Deutschland

Mit rund 11.000 Mitarbeitenden zählt die ManpowerGroup zu den größten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe agieren die Gesellschaften Manpower, Experis, Talent Solutions sowie spezialisierte Einzelmarken. Die ManpowerGroup ist Pionier der Zeitarbeit und hat das Modell der Arbeitnehmerüberlassung erfunden. Mittlerweile ist das Unternehmen seit 75 Jahren für Bewerber*innen und Unternehmen am Markt aktiv und setzt Branchenstandards. Die ManpowerGroup unterstützt Unternehmen bei ihrer Transformation in der sich stetig und rasant wandelnden Welt der Arbeit und stellt umfassende Lösungen für das Rekrutieren, Entwickeln und Managen der für den nachhaltigen Erfolg notwendigen Fachkräfte bereit. In Deutschland ist die ManpowerGroup seit 1965 tätig und gehört zu der amerikanischen ManpowerGroup(TM).

Weitere Presseunterlagen finden Sie auch im Internet unter https://www.manpowergroup.de oder folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

