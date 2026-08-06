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Mehr Vorteile beim Schuhkauf: DEICHMANN startet Loyalty-Programm "DEICHMANN PLUS" in Deutschland

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Essen (ots)

DEICHMANN baut die Verbindung von Filiale, Onlineshop und digitalen Services weiter aus und startet sein kostenloses Kundenbindungsprogramm DEICHMANN PLUS jetzt auch in Deutschland. Mit DEICHMANN PLUS wird der Einkauf bei DEICHMANN noch attraktiver und belohnt treue Kundinnen und Kunden. DEICHMANN PLUS-Mitglieder profitieren ab sofort über alle Kanäle hinweg von exklusiven Vorteilen, personalisierten Angeboten und zusätzlichen Services rund um den Schuhkauf - ob im Store, im Onlineshop oder in der Kunden-App.

Das Programm mit digitaler Kundenkarte ist bereits in 13 Ländern erfolgreich im Einsatz, darunter Polen, Österreich, die Schweiz und die Niederlande. International zählt das Programm bereits über 10 Mio. Mitglieder. Mit dem Deutschland-Start am 1. August 2026 baut Europas größter Schuhhändler DEICHMANN PLUS international weiter aus.

Im Mittelpunkt steht ein einfacher Gedanke: Kundinnen und Kunden, die DEICHMANN regelmäßig ihr Vertrauen schenken, sollen dafür belohnt werden - schnell, unkompliziert und passend zum eigenen Bedarf. So erhalten Mitglieder des Programms zum Beispiel nach jedem Einkauf einen persönlichen Gutschein. Familien profitieren bei DEICHMANN PLUS beim Kauf von Kinderschuhen zusätzlich von einer digitalen Stempelkarte. Ist die Stempelkarte voll, wartet eine Überraschung für die Kids im Store. Die Anmeldung zu DEICHMANN PLUS erfolgt über den DEICHMANN-Onlineshop oder in der DEICHMANN-App.

"Mit DEICHMANN PLUS machen wir Kundenbindung einfacher, persönlicher und alltagsnäher. Gleichzeitig stärkt DEICHMANN PLUS die personalisierte Kundenkommunikation und schafft die Grundlage, um Angebote, Services und Einkaufserlebnisse künftig noch relevanter auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden auszurichten", erklärt Alexander Bellin, Geschäftsführender Direktor Marketing, Omnichannel & eCommerce, Digital Innovation und IT.

DEICHMANN PLUS bietet Mitgliedern:

Exklusive Rabattaktionen

Gutschein nach jedem Einkauf (1) und z.B. zum Geburtstag

Stempel sammeln beim Kauf von Kinderschuhen (2)

Preisgarantie bei nachträglichen Preisreduzierungen

Umtausch ohne Kassenbon (3)

Die DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Familienbesitz. Die Unternehmensgruppe ist Marktführer im europäischen Schuheinzelhandel und in über 30 Ländern weltweit aktiv. Sie beschäftigt rund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt circa 4.700 Filialen und rund 40 Onlineshops. Zum Unternehmen gehören neben dem DEICHMANN-Format in der Schweiz Dosenbach, Ochsner Shoes und Ochsner Sport, vanHaren in den Niederlanden und Belgien, in den USA Rack Room Shoes sowie die SNIPES-Gruppe mit Filialen und Onlineshops in Europa und in den USA. Seit vielen Jahrzehnten engagiert sich das Unternehmen auf vielfältige Weise sozial, etwa über die DEICHMANN-Stiftung.

1 Die Teilnahme an der digitalen Gutscheinbox ist an jeden Einkauf gebunden und erfolgt über das Kundenkonto (App/Web). Die Teilnahme wird nach 30 Tagen freigeschaltet. Die Zuweisung von Vorteilen erfolgt je nach Aktion zufallsbasiert oder im Rahmen einer Auswahlhandlung. Art, Wert und Einlösebedingungen der Vorteile ergeben sich aus der jeweiligen Aktion. Kein Anspruch auf Durchführung bestimmter Aktionen oder auf einen bestimmten Vorteil. Vorteile sind nicht übertragbar, nicht auszahlbar und nur innerhalb des jeweils angegebenen Aktionszeitraums gültig.

2 Pro vollständig bezahltem Paar Kinderschuhe mit einem Verkaufspreis von mindestens 10 EUR wird ein (1) digitaler Stempel im Kundenkonto gutgeschrieben. Stempel können zunächst als "offen" angezeigt und erst nach Ablauf der jeweiligen Rückgabefrist endgültig bestätigt werden; bei Retouren oder Stornierungen entfällt der entsprechende Stempel. Nach Erreichen von fünf (5) bestätigten Stempeln wird ein Coupon freigeschaltet, der zur Abholung eines Give-aways in teilnehmenden Filialen berechtigt. Give-aways nur solange der Vorrat reicht. Eine Barauszahlung, ein Umtausch sowie eine Übertragung auf Dritte sind ausgeschlossen. Aktionszeitraum und weitere Bedingungen ergeben sich aus der jeweiligen Aktion.

3 Wenn der Preis des gekauften Artikels innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf dauerhaft reduziert wird, erhalten Programm-Teilnehmende den Differenzbetrag automatisch als Gutschein an die angegebene E-Mail-Adresse. Der Gutschein kann sowohl in der Filiale als auch im Onlineshop eingelöst werden. Temporäre Reduzierungen, wie Top Deals, sind hiervon ausgeschlossen.

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