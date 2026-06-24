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DEICHMANNs Sohlen, Pads & Co.: Kleine Hitze-Helfer mit großem Effekt

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Essen (ots)

Mehr Wohlgefühl im Sommer beginnt bei den Füßen.

Das heiße Wetter momentan stellt viele Menschen vor besondere Herausforderungen - und auch unsere Füße. Sie tragen uns durch den Tag, reagieren sensibel auf Temperatur, Druck und Belastung und geben direktes Feedback, wenn etwas nicht stimmt. Und gerade jetzt in der warmen Jahreszeit sind Komfort und Frische auch für unsere Füße entscheidend.

Es sind oft die kleinen Dinge, die darüber entscheiden, wie sich ein ganzer Tag anfühlt. Ein leichtes Drücken im Schuh, feuchte Füße an warmen Tagen - das Wohlbefinden beginnt oft bei den Füßen. Genau hier setzen moderne Einlegesohlen und Schuhaccessoires an.

Frischesohlen etwa arbeiten im Verborgenen, haben aber einen spürbaren Effekt: Sie regulieren Feuchtigkeit, nehmen Gerüche auf und sorgen für ein angenehmes Fußklima. Modelle wie "Fresh Walk" von DEICHMANN kombinieren dabei Materialien wie Bambusviskose mit Aktivkohle und unterstützen so ein trockenes, gut belüftetes Schuhklima - ein entscheidender Vorteil an warmen Tagen. Der mit 20 Prozent hohe Anteil an Aktivkohle ist der entscheidende Unterschied, um Feuchtigkeit aktiv aufzunehmen. Gelsohlen geben zum Beispiel mehr Komfort in den modischen Mokassins und Ballerinas und unterstützen den angenehmen Tragekomfort.

Komfort endet jedoch nicht bei der Sohle. Kleine Helfer wie Gel-Pads, Fersenkissen oder Vorderfußpolster spielen eine ebenso wichtige Rolle. Sie gleichen Druckstellen aus, stabilisieren den Fuß im Schuh und vermeiden Reibung. Gerade bei offenen Schuhen oder an langen Tagen kann diese punktuelle Entlastung den Unterschied machen - zwischen "irgendwie durchkommen" und einem angenehmen Laufgefühl bis zum Abend.

Der Effekt geht dabei über den Fuß hinaus: Wenn der Schritt leicht und schmerzfrei ist, wirkt sich das auf Haltung, Energie und das gesamte Wohlbefinden aus. Schuhkomfort ist damit kein Luxus, sondern ein wichtiger Bestandteil von Alltag und Lebensqualität.

Ob Einlegesohlen, Gel-Pads, Blasenpflaster oder weitere praktische Alltagshelfer: DEICHMANN bietet in den Stores und online ein breites Sortiment an Produkten, die Komfort und Frische im Alltag spürbar verbessern - und das zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. So ist etwa die Frischesohle "Fresh Walk" für frische Füße bereits für 5,99 EUR erhältlich, die Gelsohle "Balance" für mehr Komfort im Schuh gibt es für 6,99 EUR oder Gel-Pads für punktuelle Entlastung je nach Modell ab 4,99 EUR.

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