Taika Waititis Reiseroute: Legendäre Schauplätze in Neuseeland

Folgen Sie den Spuren des neuseeländischen Regisseurs und Schauspielers Taika Waititi (Kapitän Blackbeard in Our Flag Means Death) und entdecken Sie die Drehorte der Serie Our Flag Means Death, der 100% Pure New Zealand-Produktion No Place Like It On Earth und lernen Sie Taikas persönliche Lieblingsorte kennen.

Begeben Sie sich auf eine Reise durch die atemberaubenden Landschaften von Aotearoa Neuseeland, dem offiziellen Drehort der HBO Max-Serie Our Flag Means Death, Staffel 2.

Machen Sie sich bereit, in den Zauber von Our Flag Means Death, Staffel 2, einzutauchen. Diese Reiseroute führt Sie in eine Welt voller Abenteuer, Faszinationen und Selbsterkenntnissen, die die Inhalte der Serie widerspiegeln.

Auckland

Lassen Sie sich von den wilden Stränden der Westküste Aucklands verzaubern, wo die raue Schönheit der Natur die absolute Hauptrolle spielt. Begeben Sie nach Piha, wo der berühmte Lion Rock über den unberührten schwarzen Sand wacht. Als wichtiger Drehort für Our Flag Means Death, Staffel 2 können Sie hier das Meer gegen die Klippen peitschen sehen oder an ruhigeren Tagen die felsigen Gezeitentümpel vor der zerklüfteten Kulisse erkunden. Auch der nahe gelegene Bethell's Beach ist eine gute Wahl, um die Dünen zu erklimmen und den weiten Ausblick zu genießen. Informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über die Wetterbedingungen sowie mögliche Sperrungen und befolgen Sie stets die Anweisungen der Rettungsschwimmer.

Erleben Sie Genuss pur auf dem Weingut Westbrook, wo Taika Waititi, das Stunt-Double Jade Daniels und Regisseurin Jackie van Beek ihre epische Reise durch Neuseeland in dem 100% Pure New Zealand Film No Place Like It On Earth, ausklingen lassen. Entdecken Sie die Geheimnisse der besten neuseeländischen Weine. Genießen Sie jeden Schluck und erfreuen Sie sich an traditionell hergestellten Käsesorten und lokalen Delikatessen. Als eines der ältesten und angesehensten kleinen Weingüter Neuseelands ist Westbrook ein Muss für Weinliebhaber.

Als Alternative können Sie auch im Prego zu Abend essen, einem Lieblingsrestaurant von Taika Waititi in Auckland. Die Speisekarte bietet italienisch inspirierte Gerichte mit erstklassigen regionalen Zutaten. Das anspruchsvolle und doch einladende Ambiente und der hervorragende Service lassen jeden Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Entscheiden Sie sich für einen Tisch im Innenhof unter der Robinie oder den gemütlichen Innenraum, beides garantiert einen gelungenen Abend.

"Das Prego ist fantastisch. Prego ist eine Institution." - Taika Waititi

Coromandel

Begeben Sie sich auf die Coromandel Halbinsel und genießen Sie ein geothermisches Bad in der Natur am Hot Water Beach, der in No Place Like It On Earth als Lieblingsort von Taika erwähnt wird. Mit einem Spaten in der Hand können Sie Ihr eigenes privates Paradies in den Sand graben und ein natürliches heißes Thermalbecken schaffen. Die wärmende Kraft der Erde wird Ihre Sinne verwöhnen. Das ist Entspannung, Abenteuer und Naturverbundenheit in ihrer reinsten Form.

Rotorua

Erkunden Sie die geothermischen Wunder, die dieses Reiseziel so einzigartig machen - von blubbernden Schlammpools bis zu dampfenden Geysiren, die allen einen Blick in das glühende Herz der Erde gewähren. Schwimmen Sie, segeln Sie oder fahren Sie mit dem Jetboot auf einem der 18 umliegenden Seen, oder tauchen Sie in Te Puia in die Traditionen der Maori ein, wo die Pohutu-Geysir-Tänze und alte Bräuche gepflegt werden.

Machen Sie, wie Taikas Stunt-Double Jade Daniels, einen Rundflug mit Volcanic Air zum Mount Tarawera, wo Sie ein Gourmet-Picknick inmitten eines atemberaubenden Ausblicks erwartet. Genießen Sie jeden Bissen und lassen Sie dieses Panorama zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Oder machen Sie es wie Jade und bezwingen Sie die Stromschnellen mit Kaitiaki Adventures. Passieren Sie die legendären Tutea Falls, den höchsten befahrbaren Wasserfall der Welt, und genießen Sie diesen Adrenalinstoß als perfekte Ergänzung zu der ungezähmten Schönheit der Umgebung.

Taupo

Reisen Sie nach Taupo und bestaunen Sie die majestätischen Huka Falls - eine Symphonie aus roher Kraft und Schönheit, die von Taika in No Place Like It On Earth in seiner Liste legendärer neuseeländischer Orte erwähnt wird. Die tosenden Wassermassen stürzen mit einer unbeschreiblichen Wucht in die Tiefe und lassen Sie in ihrer Gegenwart demütig und fasziniert zurück. Ein gemütlicher Spaziergang am Flussufer bietet eine enge Verbundenheit mit der grandiosen Natur.

Wellington

Wellington ist stolz darauf, die Filmhauptstadt Neuseelands zu sein. Berühmt ist sie für die Produktion zahlreicher Blockbuster wie Der Herr der Ringe, Avatar, District 9 und Die Chroniken von Narnia. Mit ihren beeindruckenden Landschaften und hochmodernen Infrastrukturen hat die Stadt Filmemacher aus aller Welt angelockt und so zu ihrer lebendigen Filmkultur beigetragen. Erkunden Sie Wellingtons Straßen und möglicherweise finden Sie sich inmitten der Magie der großen Leinwand wieder.

Unternehmen Sie eine kultige Fahrt mit der Wellington Cable Car und genießen Sie den Panoramablick auf die Stadt, während sie zum herrlichen Botanischen Garten hinaufgleitet. Diese charmante Seilbahnfahrt verbindet Lambton Quay mit Kelburn und bietet ein unvergessliches und malerisches Erlebnis in der neuseeländischen Hauptstadt.

Erkunden Sie die zerklüftete Südküste von Wellington, indem Sie von der Owhiro Bay zu den Red Rocks (Pari-whero) wandern; ein Gebiet von nationaler Bedeutung mit faszinierender Geologie und Maori-Geschichte. Wenn Sie noch etwas Zeit haben, fahren Sie weiter zum Sinclair Head. Hier befindet sich von Mai bis Oktober eine neuseeländische Pelzrobbenkolonie, die von Junggesellen bevölkert wird, die bei ihren Paarungsversuchen in den Kolonien der Südinsel erfolglos waren.

Genießen Sie ein Essen im Restaurant Hiaki, das dafür bekannt ist, die Aromen von Aotearoa mit modernem Touch zu präsentieren und von Taika Waititi als persönlicher Favorit erwähnt wurde. Probieren Sie hier authentische Gerichte, die das Erbe der Maori ehren und Sie dazu einladen, die Essenz der lokalen neuseeländischen Gastronomie mit jedem Bissen zu schmecken.

"Wellington, wo ich aufgewachsen bin, ist für mich immer ein besonderer Ort. Die Südküste von Wellington war sehr dramatisch, ein sehr eindrucksvoller Ort, einfach sehr schön." - Taika Waititi

Kaikoura

Erleben Sie den Nervenkitzel Ihres Lebens, wenn Sie den verspielten, neuseeländischen Schwarzdelfin aus nächster Nähe begegnen. So wie Taika Waititi sich auf die Suche nach den verborgenen Schätzen Neuseelands gemacht hat, können auch Sie sich mit Dolphin Encounter auf eine Reise begeben und diese anmutigen Meeressäuger in ihrem natürlichen Lebensraum erleben. Vor der malerischen Küste von Kaikoura sind Sie von der einzigartigen Schönheit der Südinsel umgeben, einem Ort, an dem die majestätischen Südalpen auf den Ozean treffen.

Dunedin

Taika Waititi bezeichnet den Tunnel Beach in Dunedin als verstecktes Juwel. Lassen Sie sich von der Dramatik der Natur in den Bann ziehen. Im Laufe der Jahrhunderte haben die salzhaltigen Winde des Südlichen Ozeans eine atemberaubende Sandsteinküste mit majestätischen Klippen, Bögen und Landzungen geformt, die endlose spektakuläre Aussichtspunkte bietet. Folgen Sie einem eingezäunten Pfad bergab, um den von Hand gemeißelten Felstunnel zu entdecken, der dem Strand seinen Namen gibt. Dieser aus den 1870er Jahren stammende Gang führt Sie zu einem abgelegenen, geschützten Ort am Fuße der Klippen.

"Der kleine Strand mit dem kleinen geheimen Tunnel und den Stufen, die man hinuntersteigt [Tunnel Beach, Dunedin], das ist ein toller Ort. Ich mag die kleinen, versteckten Orte, zu denen man laufen muss, um sie zu erreichen." - Taika Waititi

Waitaki

Reisen Sie an die Küste von Waitaki und lassen Sie sich von den Moeraki Boulders am Koekohe Beach überraschen. Dieses berühmte neuseeländische Reiseziel wird von Taika in No Place Like It On Earth ebenfalls erwähnt. Entlang der Küste liegen diese faszinierenden, uralten, kugelförmigen Formationen. Einige sind über zwei Meter hoch und haben ein fast unwirkliches Aussehen, das über Jahrmillionen hinweg geformt wurde. Die Maori-Legende besagt, dass es sich bei diesen Naturwundern um Überreste eines Schiffswracks handelt. Ihre übernatürliche Ausstrahlung und kulturelle Bedeutung machen sie zu einem einzigartigen Reiseziel, das die künstlerische Kraft der Natur mit einer lebendigen Volksüberlieferung verbindet.

Central Otago

Clyde liegt im Herzen von Central Otago und ist eine historische Stadt, die das Erbe des Goldrausches in der Region repräsentiert. Die charmanten Straßen mit ihren denkmalgeschützten Gebäuden verströmen einen altmodischen Charme, der die natürliche Schönheit der Umgebung wunderbar ergänzt. Clyde liegt am Clutha River und ist ein idealer Ausgangspunkt für Radtouren in die nahegelegenen Weinberge und Steinobstplantagen. In der Nähe befindet sich auch das geschätzte Weingut Two Paddocks, das dem Schauspieler Sam Neill gehört und von Taika Waititi als persönlicher Favorit genannt wird. Ähnlich wie Clydes Zusammenspiel aus Geschichte und Natur spiegeln auch die Weine von Two Paddocks die komplexe Landschaft wider. Liebhaber werden dazu eingeladen, die Essenz von Central Otago mit jedem Schluck zu genießen.

