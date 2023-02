BILD

"Tatort Deutschland" geht weiter - Täglicher True-Crime-Podcast bei BILD

Erster dauerhaft täglicher True-Crime-Podcast in Deutschland

Von Montag bis Freitag täglich ein neuer Fall

Berlin (ots)

Unter der Podcastreihe "Tatort Deutschland" veröffentlicht BILD ab sofort von Montag bis Freitag täglich je einen wahren, faszinierenden Kriminalfall. Es ist der erste True-Crime-Podcast in Deutschland, der beständig täglich erscheint. Moderiert wird die Podcast-Reihe "Tatort Deutschland" künftig von Sprecher Mirko Kasimir, bekannt aus zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen, und BILD-Podcastredakteurin Antonia Heyer. Die Produktion wird unterstützt von der Audio-Agentur Wake Word.

Erzählt werden sowohl aktuelle Verbrechen als auch historische Krimigeschichten wie der deutsche Serienmörder "Onkel Tick Tack", der in den 1920ern mindestens ein Dutzend Morde verübt haben soll, der "Säurebadmörder" von London in den 1940ern und die "Eislady" von Wien, in deren Keller 2011 zwei Leichen entdeckt wurden.

"Tatort Deutschland" knüpft damit an das erfolgreiche Podcast-Spezial "Der Dunkle Januar" an, das ab dem 2. Januar ebenfalls jeden Tag unter der Woche einen True-Crime-Fall präsentierte. Das Format schaffte es in die Top 10 der Apple Podcasts sowie auf den zweiten Rang in der Kategorie "Wahre Kriminalfälle".

Stefan Netzebandt, Leiter Audio BILD-Redaktion: "Das Podcast-Spezial im Januar war ein voller Erfolg und hat uns eindeutig gezeigt, dass ein ausgeprägtes Interesse an True-Crime-Geschichten besteht. Daher machen wir im Februar nahtlos weiter, um unsere Hörer weiterhin mit fesselnden Kriminalgeschichten zu begeistern - eine wertvolle Ergänzung des vielfältigen Podcast-Programmportfolios bei BILD."

Original-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell