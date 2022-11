BILD

"Immer radikaler: Was darf Protest?": BILD TV-Talk DIE RICHTIGEN FRAGEN, Montag, 7.11. 2022 um 22:15 Uhr

Gäste Mike Mohring, Bettina Röhl, Florian Zander, Joachim Herrmann, HA Schult, Helmut Thoma

Berlin (ots)

Sie kleben sich auf Straßen, beschmutzen millionenschwere Kunstwerke, ketten sich an Flugzeuge und riskieren im Kampf für ihre Sache auch Menschenleben: Die Proteste der Klimaaktivisten werden immer radikaler, die Fronten verhärten sich. "Wer etwas verändern will, muss auffallen", so sagen die Aktivisten. Für viele andere ist das Maß voll, sie befürchten bald noch weitaus heftigere Attacken und sprechen von Klima-Terrorismus. Was darf Protest? Wann sind die Grenzen in einer Demokratie überschritten?

Darüber diskutiert Moderator Kai Weise am Montag, 7. November 2022 um 22:15 Uhr im BILD TV-Talk DIE RICHTIGEN FRAGEN mit diesen Gästen:

