Skoda Auto Deutschland GmbH

Akropolis-Rallye Griechenland: ŠKODA Fahrer Andreas Mikkelsen will WRC2-Führung ausbauen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mladá Boleslav (ots)

Titelverteidiger Andreas Mikkelsen aus dem von ŠKODA Motorsport unterstützten Team Toksport WRT peilt bei der Akropolis-Rallye Griechenland vierten WRC2-Saisonsieg an

Bei vier noch ausstehenden Läufen zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft haben aktuell drei ŠKODA Piloten Chancen auf den Titel in der WRC2-Fahrerwertung

ŠKODA FABIA Rally2 evo-Fahrer Chris Ingram will die Tabellenführung in der Klasse der WRC2-Junioren gegen Toksport WRT-Teamkollege Emil Lindholm verteidigen

Für den amtierenden WRC2-Champion und aktuellen WRC2-Tabellenführer Andreas Mikkelsen (ŠKODA FABIA Rally2 evo) geht es bei der anstehenden Akropolis-Rallye Griechenland (8. bis 11. September 2022) um alles. Der Norweger absolviert beim zehnten Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft bereits seinen siebten Saisonstart und braucht einen weiteren Sieg, um den Vorsprung auf seine Verfolger auszubauen.

Mitten in der zweiten Saisonhälfte wird die Lage in der WRC2-Kategorie immer spannender: Gemäß Reglement kann jeder Fahrer bei maximal sieben Rallyes punkten, nur die besten sechs Resultate werden gewertet. Nach neun von insgesamt 13 WM-Läufen führt Andreas Mikkelsen aus dem von ŠKODA Motorsport unterstützten Team Toksport WRT die WRC2-Fahrerwertung an. Der Norweger hat bereits sechs Rallyes absolviert und dreimal die WRC2-Kategorie gewonnen. Die Akropolis-Rallye Griechenland am kommenden Wochenende ist in dieser Saison seine letzte Chance, weitere Punkte einzufahren. Das obligatorische Streichresultat hat Mikkelsen bereits abgehakt: Er kann sich für einen von zwei Ausfällen entscheiden.

Vor dem Start am Donnerstag in Athen hat Citroën-Pilot Yohan Rossel 20 Punkte Rückstand auf Mikkelsen. Der Franzose kann allerdings nicht nur in Griechenland, sondern noch bei einer weiteren Rallye punkten. Die Dritt- und Viertplatzierten, Kajetan Kajetanowicz (ŠKODA FABIA Rally2 evo) aus Polen und der Finne Emil Lindholm (ŠKODA FABIA Rally2 evo), haben bisher sogar erst vier Rallyes absolviert. Lindholm startet in Griechenland zu seinem fünften WM-Lauf in der laufenden Saison, Kajetanowicz verzichtet auf den Start. Damit kann er als Einziger aus der WRC2-Spitzengruppe bei jedem der dann noch drei verbleibenden WM-Läufe Punkte sammeln.

In der Saison 2021 kehrte die Akropolis-Rallye Griechenland nach sieben Jahren Pause in die Weltmeisterschaft zurück. Andreas Mikkelsen gewann die WRC2-Wertung und legte den Grundstein für seinen ersten WRC2-Weltmeistertitel. „Ich möchte unbedingt an diesen Erfolg anknüpfen und meine Titelchancen wahren. Ich bin optimistisch: Der ŠKODA FABIA Rally2 evo ist zuverlässig und spielt auf harten Schotterpisten seine Stärken voll aus. Genau das zählt auf den anspruchsvollen Wertungsprüfungen in Griechenland“, betont der Norweger. Wie gewohnt, hört er im ŠKODA FABIA Rally2 evo des deutschen Teams Toksport WRT auf die Ansagen seines Landsmanns Torstein Eriksen.

In der Klasse WRC2-Junior für Fahrer bis 30 Jahre belegen ŠKODA Piloten aktuell die ersten vier Plätze der Gesamtwertung. Der Brite Chris Ingram führt vor seinem finnischen Toksport WRT-Teamkollegen Emil Lindholm. Nikolay Gryazin ist Dritter vor dem Polen Miko Marczyk aus dem Team ORLEN. Lindholm will sich bei der Akropolis-Rallye Griechenland im Duell mit Ingram die Tabellenführung bei den WRC2-Junioren zurückholen und könnte mit einem guten Ergebnis sogar in den Titelkampf der übergeordneten WRC2-Fahrerwertung eingreifen.

Bei den WRC2-Masters für Fahrer ab 50 Jahre sind Tabellenführer Mauro Miele und Beifahrer Luca Beltrame nach einer Pause von zwei Rallyes zurück. Die Italiener starten im ŠKODA FABIA Rally2 evo des Teams Dream One Racing und treffen auf den Tabellenvierten Armin Kremer aus Deutschland. Der frühere Rallye-Europameister fährt im ŠKODA FABIA Rally2 evo von Baumschlager Rallye&Racing. Sein Beifahrer ist mit Timo Gottschalk ein ehemaliger Sieger der Rallye Dakar.

Mit 24 Crews unter den 39 Anmeldungen in der Fahrzeugklasse RC2 ist ŠKODA bei der ,EKO Acropolis Rally of Gods‘, wie der zehnte Lauf zur Rallye-WM offiziell heißt, die am stärksten vertretene Marke. Die Teams erwarten 15 Wertungsprüfungen (WP) auf hartem Schotter sowie ein Asphaltsprint über eine Distanz von insgesamt 303,30 Kilometer. Die Rallye startet am Donnerstagabend (8. September) um 20.08 Uhr Ortszeit mit einer Show-Wertungsprüfung auf dem Gelände des Athener Olympiastadions. Die Siegerehrung ist für Sonntag, 11. September, gegen 14:20 Uhr Ortszeit in der Nähe des Serviceparks in Lamia geplant.

Wussten Sie, dass...

… die Akropolis-Rallye Griechenland im vergangenen Jahr nach sieben Jahren Pause wieder in die FIA Rallye-Weltmeisterschaft aufgenommen wurde?

... die Rallye mit ihren kurvenreichen, rauen und vergleichsweise langsamen Schotterprüfungen bei hochsommerlichen Temperaturen für Fahrer und Fahrzeuge zu den größten Herausforderungen der Weltmeisterschaft zählt?

… die Akropolis-Rallye Griechenland erstmals seit 2006 wieder mit einer spektakulären Show-Wertungsprüfung startet, die teilweise durch das Athener Olympiastadion führt?

Gesamtwertung WRC2-Fahrer (vor der Akropolis-Rallye Griechenland)

1. Andreas Mikkelsen (NOR), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 100 Punkte aus sechs Rallyes

2. Yohan Rossel (FRA), Citroën C3 Rally2, 80 Punkte aus fünf Rallyes

3. Kajetan Kajetanowicz (POL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 76 Punkte aus vier Rallyes

4. Emil Lindholm (FIN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 64 Punkte aus vier Rallyes

Gesamtwertung WRC2-Junior (vor der Akropolis-Rallye Griechenland)

1. Chris Ingram (GBR), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 92 Punkte

2. Emil Lindholm (FIN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 83 Punkte

3. Nikolay Gryazin (ANA), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 61 Punkte

4. Miko Marczyk (POL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 59 Punkte

Gesamtwertung WRC2-Masters (vor der Akropolis-Rallye Griechenland)

1. Mauro Miele (ITA), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 86 Punkte

2. Freddy Loix (BEL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 83 Punkte

3. Jean-Michel Raoux (FRA), Volkswagen Polo GTi Rally2, 52 Punkte

4. Armin Kremer (DEU), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 50 Punkte

Gesamtwertung WRC2-Teams (vor der Akropolis-Rallye Griechenland)

1. Toksport WRT, ŠKODA, 155 Punkte

2. Hyundai Motorsport N, 116 Punkte

3. Toksport WRT 2, ŠKODA, 58 Punkte

Die FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2022

Rallye Monte Carlo 20. – 23. Januar

Rallye Schweden 24. – 27. Februar

Rallye Kroatien 21. – 24. April

Rallye Portugal 19. – 22. Mai

Rallye Italien Sardinien 2. – 5. Juni

Safari-Rallye Kenia 23. – 26. Juni

Rallye Estland 14. – 17. Juli

Rallye Finnland 4. – 7. August

Ypern-Rallye Belgien 18. – 21. August

Akropolis-Rallye Griechenland 8. – 11. September

Rallye Neuseeland 29. September – 2. Oktober

Rallye Spanien 20. – 23. Oktober

Rallye Japan 10. – 13. November

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell