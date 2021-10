BILD

BILD TV-Programmnews: "Unsere Retter - Ärzte im Einsatz" ab 4. Oktober bei BILD im TV

Neue BILD Doku begleitet Mediziner in ihrem Klinik-Alltag

Sechs Folgen, jeden Montag um 21.10 Uhr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Berlin (ots)

Sie retten Menschenleben, begleiten in den Tod - und holen neues Leben auf diese Welt. Die neue BILD TV-Dokumentation "Unsere Retter - Ärzte im Einsatz", produziert von Constantin Entertainment, hat mehrere Monate lang sieben Ärzte im Klinik-Alltag in den Städten Essen und Hamburg begleitet. So nah dran war noch niemand, wenn Mediziner um ihre Patienten kämpfen: Notaufnahme, Schockraum, Kreißsaal, Baby-Intensivstation, Operationen an Herz, Hirn und Bauch. Keine Tür blieb verschlossen - auch nicht im Privaten. Wie Ärzte arbeiten, verarbeiten und wie sie neue Energie sammeln, in all das geben sie Einblicke.

Die sechsteilige BILD Doku startet am Montag, 4. Oktober 2021 und wird immer am Montag um 21.10 Uhr bei BILD im TV gesendet.

In der ersten Folge der großen BILD Doku kämpft Dr. Pouneh Engelmeyer, 39, Oberärztin in der Notaufnahme der Uniklinik Essen, um das Leben einer älteren Patientin, deren Kreislauf zusammen zu brechen droht. Es stellt sich heraus, dass sie an einem hochansteckenden Virus leidet.

Dr. Pouneh Engelmeyer wurde in Teheran geboren, kam mit 11 Jahren ohne deutsche Sprachkenntnisse nach Deutschland - und arbeitete sich hier von der Hauptschule bis zum Medizinstudium hoch. "Auf der Hauptschule prophezeite mir eine Lehrerin, aus mir werde nie etwas - das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen", sagt Pouneh Engelmeyer. Sie wollte schon immer Ärztin werden, liebt die Notfallmedizin: "Menschen, denen es schlecht geht, kann ich zu einer besseren Situation verhelfen. Das ist ein Privileg, was nicht jeder Job mitbringt!" Dr. Pouneh Engelmeyer ist verheiratet, hat keine Kinder, liebt High Intensity Training - also Intensiv-Sport - zum Runterkommen. "Das Wort intensiv beschreibt mich wohl insgesamt ganz gut. Ich bin einfach ein lauter, aus sich herausgehender Typ - egal ob ich im Krankenhaus bin oder in einer Bar sitze", sagt sie lachend.

Außerdem macht Herzchirurg Prof. Markus Kamler einen komplexen Eingriff am offenen Brustkorb. Parallel betreut in Hamburg Prof. Uwe Kehler einen Patienten, der aufgrund eines ungewöhnlichen und sehr großen Hirntumors kaum noch etwas sieht. Eine Marathon-OP, bei der die Schwester den Arzt sogar mit Schokolade füttert, soll Leben und Augenlicht des Patienten retten. Wird es gelingen?

"Unsere Retter - Ärzte im Einsatz" ab Montag, 4. Oktober um 21.10 Uhr bei BILD im TV.

Original-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell