"Was hat die Kanzlerin falsch gemacht und was richtig?

Eine Bilanz der Ära Merkel" Themen in BILD POLITIK am 28.6.2019 (EVT)

Berlin (ots)

Am Freitag, 28. Juni 2019, erscheint die neue Ausgabe von BILD POLITIK. Das Politikmagazin stellt die "wichtigsten Fragen der Woche" und ordnet sie aus der Perspektive der Leser ein. BILD POLITIK gliedert die Themen nicht in die bekannten journalistischen Ressorts, sondern in die Rubriken "Ärger: Das kann doch nicht wahr sein!", "Neugier: Was bedeutet das eigentlich?" und "Freude: Da läuft was richtig gut!".

Titelgeschichte: Fast 14 Jahre Deutschlands Kanzlerin: Was hat die Kanzlerin falsch gemacht und was richtig? Eine Bilanz der Ära Merkel

Ärger

- Starb ein Pilot, weil Eurofighter zu wenig fliegen? Übungsmängel sind bekannt - Erklärt uns Österreich jetzt den Maut-Krieg? In der Feriensaison sperrt Tirol kostenfreie Straßen - Was muss sich in den Kliniken ändern? Mehr Qualität statt Quantität!

Neugier

- Gibt es die FDP noch? Die Freien Demokraten sind fast unsichtbar, weil die Klimadiskussion andere politische Fragen überstrahlt - Muss ein Burger bluten? Reporter haben geprüft, wie der Vegan-Burger schmeckt. Ein Pro & Contra - Was hat Trump wirklich mit dem Iran vor? Der US-Präsident will das Mullah-Regime zum Verhandeln zwingen

Freude

- Wie trotzen unsere Bauern der Hitzewelle? Die Landwirte machen das Beste aus dem Extrem-Wetter

- Wie legten die Menschen von Ostritz den braunen Sumpf trocken? Engagierte Bürger kauften vor Neonazi-Festival die örtlichen Bierbestände auf

- Ist das der Anfang vom Ende der Ära Erdogan? "Wer Istanbul gewinnt, gewinnt die Türkei." Die Wahlniederlage schwächt den autoritären Präsidenten

Mit BILD POLITIK testet BILD ein neuartiges Politikmagazin. BILD POLITIK ist jeden Freitag in Hamburg und im angrenzenden Umland sowie in Lüneburg und Lübeck an ausgewählten Verkaufsstellen für einen Copy-Preis von 2,50 Euro erhältlich. BILD POLITIK gibt es auch digital als E-Paper auf www.bild-politik.de über den iKiosk von Axel Springer.

