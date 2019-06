BILD

"Seid ihr noch zu retten?" Themen in BILD POLITIK am 7.6.2019 (EVT)

Berlin (ots)

Am Freitag, 7. Juni 2019, erscheint die neue Ausgabe von BILD POLITIK. Das Politikmagazin stellt die "wichtigsten Fragen der Woche" und ordnet sie aus der Perspektive der Leser ein. BILD POLITIK gliedert die Themen nicht in die bekannten journalistischen Ressorts, sondern in die Rubriken "Ärger: Das kann doch nicht wahr sein!", "Neugier: Was bedeutet das eigentlich?" und "Freude: Da läuft was richtig gut!".

Titelgeschichte: "Seid ihr noch zu retten?" Die GroKo ist in einer beispiellosen Krise.

Ärger

- Was macht die Wirtschaft so wütend? Unternehmen fordern Reformen. - Wie können Drogen einfach per Post kommen? Ein veraltetes Gesetz verhindert Strafverfolgung.

Neugier

- Wie politisch sind die Youtube-Stars wirklich? Nach ihrem Coup zur EU-Wahl sind Rezo & Co. zu ihrem eigentlichen Geschäft zurückgekehrt: Unterhaltung. - Wofür gehen die Deutschen auf die Straße? In Berlin wird für alles und nichts demonstriert. Den Teilnehmern ist es ernst.

Freude

- Warum kann die freie Welt so stolz auf den "D-Day" sein? Am 6.6.1944 begann an den Stränden der Normandie die letzte große Etappe im Kampf gegen Nazi-Deutschland. - Wie schenkt man Kindern im Krieg ein bisschen Glück? Eine deutsche Geigerin reist in die Ukraine, um Kinder mit ihrer Musik abzulenken.

Mit BILD POLITIK testet BILD ein neuartiges Politikmagazin. BILD POLITIK ist jeden Freitag in Hamburg und im angrenzenden Umland sowie in Lüneburg und Lübeck an ausgewählten Verkaufsstellen für einen Copy-Preis von 2,50 Euro erhältlich. BILD POLITIK gibt es auch digital als E-Paper auf www.bild-politik.de und im iKiosk von Axel Springer.

Pressekontakt:

Christian Senft

Axel Springer SE

Unternehmenskommunikation / Leiter BILD-Kommunikation

Axel-Springer-Str. 65

10888 Berlin

Tel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10

christian.senft@axelspringer.de

www.axelspringer.de

Original-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell