CAVALLUNA Geheimnis der Ewigkeit: Europas größte Pferdeshow feiert fulminanten Tourabschluss

34 Städte, 122 Shows, knapp 400.000 Besucher - Die Pferdeshow "CAVALLUNA - Geheimnis der Ewigkeit" war acht Monate lang in Europa unterwegs und begeisterte das Publikum mit atemberaubenden Shownummern, berührender Musik und hochkarätiger Reitkunst. "Wir haben tolles Feedback von unserem Publikum bekommen", so Johannes Mock-O'Hara, Geschäftsführer von CAVALLUNA. "Viele unserer Zuschauer sind schon Stammkunden und waren zum wiederholten Male bei uns - zu Recht, denn auch diesmal hat das CAVALLUNA-Team wieder eine herausragende Show auf die Beine gestellt, bei der nicht immer alle Augen trocken geblieben sind. Es scheint so zu sein, dass ganz besonders nach Corona und mit Inflation und drohender Energiekrise die Menschen gute Unterhaltung umso mehr zu schätzen wissen, um für ein paar Stunden ihrem Alltag zu entfliehen. Das macht uns alle sehr stolz und glücklich."

Die letzte Show wurde am 18.06.2023 im PSD Bank Dome in Düsseldorf aufgeführt und stellte für das ganze Team einen besonderen Moment dar. Monatelang waren Reiter, Pferde und Crew in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien und den Niederlanden unterwegs. Mit der letzten Show geht diese aufregende Zeit zu Ende und ein Teil der 60 Pferde und des über 100 Mann starken Teams verabschiedet sich in die wohlverdiente Sommerpause. Doch einige haben andere Pläne für den Sommer: Das Kreativ- und Produktionsteam arbeitet bereits an der nächsten Tour "CAVALLUNA - Land der Tausend Träume", die im Oktober 2023 startet.

"Land der Tausend Träume" erzählt eine abenteuerliche und sagenhafte Geschichte im alten Asien. Yuen, die mit seltenen blauen Augen geboren und deshalb verdächtigt wird, außergewöhnliche Talente zu besitzen und eine Gefahr für das Königreich darzustellen, wird vom bösen königlichen Berater Merl und seinen Schergen verfolgt. Auf der Flucht erfährt sie vom fernen Land der Tausend Träume, in dem jeder frei sein und seine Begabungen ausleben kann. Ihre Suche nach diesem mystischen Ort führt sie zu einem Shaolin-Meister, Kung-Fu-Kämpfern und einem Pferdeflüsterer, doch ihre Verfolger sind ihr immer dicht auf den Fersen. Auch die neue Show verzaubert die Zuschauer wieder mit spektakulärer Reitkunst, meisterhaften Tanzchoreografien und vielen Spezialeffekten - alles vor der Kulisse wunderschöner Landschaften und untermalt von mitreißender Musik. Publikumslieblinge wie die niedlichen Miniponys, die rasanten Trickreiter oder die emotionale Freiheitsdressur sind natürlich wieder mit von der Partie.

Einige der Reiter und Pferde treten vorher bereits bei der exklusiv in München gezeigten Kids-Show "Eine Show steht Kopf!" auf. Die frisch-fröhliche Familienshow mit Sommerflair wurde aufgrund der hohen Nachfrage um eine dritte Woche verlängert und spielt vom 28.07. bis 20.08.23 im CAVALLUNA Park in München-Fröttmaning. Sie wird ergänzt von einem sommerlichen Rahmenprogramm.

Alle Infos zu "CAVALLUNA - Land der Tausend Träume" und "CAVALLUNA Kids - Eine Show steht Kopf!" finden Sie unter www.cavalluna.com.

