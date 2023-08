Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: RAG-Stiftung will beim Energiekonzern Steag einsteigen - Bündnis mit tschechischer EPH geplant

Die Essener RAG-Stiftung will sich an einer Übernahme des Energiekonzerns Steag beteiligen. Die Stiftung, die unter anderem Mehrheitsaktionärin des Chemiekonzerns Evonik ist, erwägt ein Bündnis mit dem tschechischen Bieter EPH, wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe, und online auf WAZ.de) aus Essen berichtet. Die RAG-Stiftung erklärte, sie sei "in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Bildung eines Konsortiums mit EPH". Derzeit gehört die Steag sechs Stadtwerken aus dem Ruhrgebiet, die vor mehr als zehn Jahren eingestiegen sind. Für insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro übernahmen die kommunalen Betriebe den Energieversorger vom Essener Chemiekonzern Evonik, der heute mehrheitlich der RAG-Stiftung gehört. Möglichst noch in diesem Jahr wollen die an der Steag beteiligten Stadtwerke aus Essen, Bochum, Duisburg, Dortmund, Oberhausen und Dinslaken ihren Ausstieg besiegelt haben.

