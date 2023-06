Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: MAN Energy Solutions will Gasturbinen-Geschäft an chinesischen Konzern verkaufen

Essen (ots)

Der deutsche Anlagenbauer MAN Energy Solutions, ein Tochterkonzern von Volkswagen, will sein Geschäft mit Gasturbinen an ein chinesisches Unternehmen verkaufen. Ein Vertrag mit dem Gasturbinen-Hersteller CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co Ltd. (GHGT) sei in dieser Woche unterzeichnet worden, berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe) unter Berufung auf MAN Energy Solutions. Die rund 100 betroffenen Beschäftigten an den Standorten in Oberhausen und Zürich sollen demnach vom Käufer aus China übernommen werden. Die Voraussetzung ist allerdings, dass die Bundesregierung dem Geschäft zustimmt. Die Gasturbinen von MAN Energy Solutions können vom neuen chinesischen Eigentümer zur Energieerzeugung oder für Pipelines eingesetzt werden.

