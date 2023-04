Bain & Company

Bain & Company positioniert sich mit neuer Recruiting-Kampagne - Go Bold.: Klares Profil für eine neue Generation

München (ots)

Mit neuer Recruiting-Kampagne positioniert sich Bain im Wettbewerb um Top-Talente, die etwas bewegen möchten

Gesucht werden mutige Persönlichkeiten, die bereit sind, neue Wege zu gehen

Ausdrucksstarke Motive mit "echten Bainies" unterstreichen die zentralen Themen persönliche Weiterentwicklung, nachhaltiger Impact, kollegiale Kultur und Diversität

Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company startet in der DACH-Region eine neue Recruiting-Kampagne. "Go Bold." wurde gemeinsam mit der Münchner Agentur Serviceplan Campaign entwickelt und setzt auf klare Botschaften, mit denen sich Bain als außergewöhnlicher Arbeitgeber positioniert. Gesucht werden Persönlichkeiten, die an Zukunftsthemen arbeiten und alte Denkmuster durchbrechen möchten.

"Unsere 'Go Bold.'-Kampagne rückt einen ganz wesentlichen Aspekt unseres Selbstverständnisses in den Fokus: den Mut, neue Wege zu gehen", betont Bain-Partner Nikolaus Zacher, zuständig für das Recruiting in Deutschland und Österreich. "Wir sind überzeugt, dass sich mit selbstbewussten Schritten die Zukunft definieren lässt. So treiben wir außergewöhnliche Veränderungen voran." Und er fügt hinzu: "Dafür sind wir stets auf der Suche nach neuen Kolleg:innen mit unterschiedlichsten Erfahrungen, Hintergründen, Perspektiven und Stärken. Denn diese braucht es für neue Wege."

Authentizität als Differenzierungsmerkmal

Bain positioniert sich im Wettbewerb um die künftigen Spitzenkräfte mit differenzierten und prägnanten Kernaussagen. Die zentralen Themen persönliche Weiterentwicklung, nachhaltiger Impact, kollegiale Kultur und Diversität,aber auch die Chancen, die sich durch eine Beschäftigung bei Bain auftun, werden mithilfe von eingängigen Botschaften auf den Punkt gebracht. Kreiert wurden diese zusammen mit Serviceplan Campaign. Für eine besondere Ausdrucksstärke und Authentizität sorgen die Bildmotive mit ausnahmslos "echten" Bain-Mitarbeiter:innen. Sie unterstreichen, dass Werte und Philosophie des Unternehmens im Arbeitsalltag tatsächlich gelebt werden. Zugleich zeigt sich die Vielfalt innerhalb der Teams.

Eine Besonderheit war das Engagement der "Bainies" im Entstehungsprozess der Kampagne. Mehr als zwei Dutzend waren als Sounding Board in den gesamten Entstehungsprozess der Kampagne involviert. Weitere 20 Mitarbeitende waren Teil des Fotoshootings. "Die Teammitglieder unterschiedlichster Level und Funktionen wurden in alle Prozessschritte einbezogen und konnten durchgehend ihre Gedanken und Ideen einbringen", erklärt Christoph Everke, Managing Partner bei Serviceplan Campaign in München. "Auf diese Weise ist es uns gelungen, den wahren Markenkern herauszuarbeiten und in der Kampagne kreativ sichtbar zu machen." Durch den intensiven Austausch seien nicht nur außergewöhnliche Motive, sondern auch aussagekräftige Claims entstanden. Sie zeigten, wie eng die Bainies im Rahmen ihrer täglichen Arbeit kooperieren und dabei Lösungen für eine nachhaltige Zukunft entwickeln würden.

Raum für Ideen und persönliches Wachstum

Die Kampagne wird seit Februar 2023 über alle relevanten Onlinekanäle sowie "on campus" bei ausgewählten Universitäten ausgespielt. Sie liefert ein klares Profil für eine neue Generation von Mitarbeitenden:

Mit unterschiedlichsten Entwicklungspfaden schafft Bain Möglichkeiten für individuelles Wachstum und Freiraum für persönliche Interessen.

Die wertschätzende Unternehmenskulturist die Basis für wahren Teamgeist und Zusammenhalt und rückt ein inklusives Miteinander in den Fokus.

Die vielfältigen Aufgaben, Themenfelder und Innovationsprojekte eröffnen hervorragende Weiterentwicklungs- und Karrieremöglichkeiten.

Gearbeitet wird an Projekten mit hohem Impact, die die Zukunft formen und deren Einfluss weit über das wirtschaftliche Ergebnis hinausgeht.

Bei Bain arbeiten Top-Talente mit verschiedensten Eigenschaften, Kenntnissen und Fähigkeiten, denn größtmögliche Diversität ist eine zentrale Voraussetzung für innovative Lösungen.

Starke Community mit gemeinsamem Wertesystem

"Mit unserer Recruiting-Kampagne unterstreichen wir, dass Bain Raum für disruptive Ideen, persönliches Wachstum und eine bereichernde Zusammenarbeit bietet", konstatiert Christina Lehenmeier, Senior Managerin bei Bain & Company und mitverantwortlich für das Recruiting von Praktikant:innen. "'Go Bold.' zeigt nachdrücklich auf, was Einsteiger:innen bei uns erwarten dürfen. Innerhalb eines erstklassigen Beratungsteams können künftige Bainies mit unseren Kunden tiefgreifenden Wandel anstoßen und direkt umsetzen. Zugleich werden sie auf ihrem professionellen und persönlichen Weg intensiv begleitet und sind Teil einer starken Community."

