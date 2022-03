Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: Flüchtlingsrat NRW fordert "mobile Registrierungs-Teams" für die Kommunen

Angesichts der Probleme vieler Städte, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen, fordert der Flüchtlingsrat NRW mehr Unterstützung der Ausländerbehörden durch das Land NRW. "Die kommunalen Ausländerbehörden müssen mit genügend Landes-Personal ausgestattet werden, um die Kriegsflüchtlinge registrieren zu können. Vorbild ist die bessere personelle Ausstattung der Gesundheitsbehörden in der Corona-Krise", erklärte Birgit Naujoks, Geschäftsführern des Flüchtlingsrates NRW, gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Mittwochsausgaben).

Ein Schlüssel für die Registrierung sei die Landes-Erstaufnahmeeinrichtung in Bochum, so Naujoks. "Von dort aus müssten jetzt mobile Registrierungs-Teams in die Kommunen geschickt werden." Nach Einschätzung des Flüchtlingsrates verläuft die Aufnahme der Flüchtlinge chaotisch. Es gebe keine zentrale Aufnahme und Registrierung, stattdessen Parallelstrukturen: Die Flüchtlinge aus der Ukraine meldeten sich in Landes-Aufnahmeeinrichtungen, bei kommunalen Behörden oder zunächst einmal gar nicht, weil sie privat unterkommen.

Die Wartezeiten seien lang, und die Zählung der Flüchtlinge verzögere sich. Naujoks: "NRW will zwar die Flüchtlinge über eine Quote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz auf die Kommunen verteilen, aber dafür müsste man zunächst wissen, wie viele Flüchtlinge in den Kommunen angekommen sind."

