WAZ: GEW-Chefin in NRW kritisiert Ende der Maskenpflicht im Unterricht

Essen (ots)

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in NRW hat am Dienstag das Ende der Maskenpflicht auf Sitzplätzen im Schulunterricht kritisiert. "Das Ende der Maskenpflicht bringt viel Unruhe und Verunsicherung mit sich, ist verfrüht und daher riskant", sagte die GEW-Landesvorsitzende Ayla Çelik der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Mittwochsausgabe). "Das kann Schule absolut nicht gebrauchen."

