WAZ: RWE will eigene Belegschaft und Angehörige gegen Corona impfen

RWE-Chef Rolf Martin Schmitz sieht sein Unternehmen in der Lage, die gesamte Belegschaft und auch die Angehörigen der Beschäftigten zu impfen. "Wir sind vorbereitet", sagte Schmitz im Podcast "Die Wirtschaftsreporter" der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Veröffentlichung am Freitag). Wie viele andere Unternehmen sei RWE bereit, beim Impfen mitzuhelfen. Dazu stehe das Unternehmen auch in Kontakt mit dem Bundesgesundheitsministerium. Nur mit Impfungen lasse sich Corona besiegen, sagte Schmitz. "Wenn Impfstoff da ist, geht es auch ganz schnell", betonte er.

