Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: Essener Immobiliendienstleister Ista bekommt neuen Chef

Essen (ots)

Chefwechsel beim Essener Immobiliendienstleister Ista: Hagen Lessing, der bisherige Stellvertreter von Konzernchef Thomas Zinnöcker, steigt Anfang Juni an die Spitze des Unternehmens auf, wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe) berichtet. Lessing ist seit Oktober 2019 für das Deutschland-Geschäft von Ista verantwortlich. Der 47-Jährige, ein promovierter Wirtschaftsingenieur, war zuvor viele Jahre für die Unternehmensberatung Boston Consulting tätig. In dieser Zeit hat er insbesondere Kunden in der Energie- und Immobilienwirtschaft betreut. Der 59-jährige Zinnöcker, der im Juni ausscheidet, war vor fünf Jahren vom Bochumer Immobilienriesen Vonovia zu Ista gewechselt. Ista beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 5800 Mitarbeiter in 22 Ländern. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Ista-Gruppe einen Umsatz von 909 Millionen Euro. Der Essener Konzern betreut mehr als 13 Millionen Haushalte.

