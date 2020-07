Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: DGB warnt: Immer weniger Kontrollen durch den Arbeitsschutz in NRW

Essen (ots)

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnt vor einem dramatischen Rückgang der Arbeitsschutz-Kontrollen in NRW: Zwischen 2002 und 2018 habe sich die Zahl der jährlichen Betriebsbesichtigungen durch den Arbeitsschutz von rund 63.000 auf etwa 31.700 praktisch halbiert. Die Zahlen stammen vom Bundesarbeitsministerium. Aktuellere Daten liegen nicht vor. "NRW hat keine wirksame Gewerbeaufsicht. Die Coronakrise legt diesen Missstand, der lange bekannt ist, nun in aller Heftigkeit offen", sagte die DGB-Landesvorsitzende Anja Weber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Freitagsausgaben). Der Arbeitsschutz habe sich bis heute nicht von der Auflösung des Landesamtes für Arbeitsschutz erholt, so Weber. Die frühere Landesregierung unter Jürgen Rüttgers (CDU) hatte 2007 die damalige Arbeitsschutzverwaltung aufgelöst und in die Bezirksregierungen integriert. Das Risiko für Unternehmen, von Arbeitsschützern überprüft zu werden, ist offenbar gering. Laut DGB vergehen zwischen zwei Kontrollen im Durchschnitt 25,5 Jahre.

