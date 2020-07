Westdeutsche Allgemeine Zeitung

WAZ: Deichmann hält an Filialnetz in der Corona-Krise fest - Deutliche Zuwächse 2019

Essen (ots)

Der Essener Schuhhandelsunternehmer Deichmann will in der Corona-Krise Stellenabbau oder Filialschließungen vermeiden. "In der Corona-Krise haben wir niemanden entlassen", sagte Firmenchef Heinrich Deichmann im Gespräch mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe). "Die Kurzarbeit, bei der wir für die betroffenen Beschäftigten auf 90 Prozent des Gehalts aufgestockt haben, ist wieder beendet. Wir planen auch nicht, wegen der Corona-Krise Standorte aufzugeben." In Deutschland betreibt das Unternehmen rund 1400 Filialen mit 16.000 Mitarbeitern. Das vergangene Jahr sei für die Deichmann-Gruppe "sehr erfolgreich" gewesen, berichtete Firmenchef Heinrich Deichmann. "Wir haben weltweit einen Bruttoumsatz in Höhe von 6,5 Milliarden Euro erzielt. Das währungsbereinigte Umsatzplus liegt damit bei 9,1 Prozent. Das sind Zahlen, die sich sehen lassen können." Mit 183 Millionen Paar Schuhen habe das Unternehmen weltweit 2,8 Prozent mehr verkauft. "Auf diesem Fundament konnten wir auch die Corona-Krise bisher meistern und die Arbeitsplätze sichern", sagte der Firmenchef. Deichmann ist Europas größter Schuheinzelhändler - mit rund 43.000 Mitarbeitern in 30 Ländern. Auf dem Heimatmarkt Deutschland steigerte die Unternehmensgruppe im Jahr 2019 den Brutto-Umsatz um 4,4 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Die Zahl der verkauften Schuhe stieg um 1,2 Prozent auf 74,3 Millionen Paar. In Verhandlungen mit den Vermietern über niedrigere Zahlungen wegen der zwischenzeitlichen Corona-bedingten Schließungen strebt Deichmann eine rasche Einigung an. "Über den Umgang mit den gestundeten Beträgen wird aufgrund der großen Anzahl von Mietverträgen noch verhandelt. Wir sind hier auf gutem Wege, uns bald mit allen Vermietern zu einigen", sagte Deichmann der WAZ.

Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion@waz.de

Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell