WAZ: Hochtief baut neue Konzernzentrale in Essen

Essen (ots)

Deutschlands größter Baukonzern Hochtief errichtet in Essen eine neue Firmenzentrale für rund 1200 Mitarbeiter. Das geht aus einem Schreiben des Unternehmens an die Mitarbeiter hervor, aus dem die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Mittwochsausgabe) zitiert. "Der Neubau unserer Zentrale am historischen Firmensitz ist ein klares Bekenntnis zum Standort Essen und ein Signal nach innen und außen", erklärte Hochtief-Vorstandschef Marcelino Fernández Verdes in der Mitteilung. "Hochtief ist ein innovativer und prosperierender Konzern, der sich bereit macht für die kommenden Jahrzehnte."

Für den Neubau hat Hochtief eigenen Angaben zufolge die bestehende Konzernzentrale am Essener Opernplatz in direkter Nachbarschaft zum Turm des Energieversorgers Innogy zurückgekauft.

