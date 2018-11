WAZ: Deutscher Städtetag fordert Hardware-Nachrüstung und Umtauschprämien für Euro-IV- und Euro-V-Diesel

Essen (ots) - Der Deutsche Städtetag fordert eine Hardware-Nachrüstung und Umtauschprämien für Euro 4- und Euro 5-Diesel weit über die 15 Städte hinaus, die von der Bundesregierung in ihren Verhandlungen mit der Automobilindustrie zugrunde gelegt worden sind. "Wenn das heutige Urteil rechtskräftig wird, sind gravierende Folgen für Essen und das Ruhrgebiet zu erwarten. Nach dem Richterspruch drängt sich auf: Es gibt inzwischen so viel Pendler- und Durchgangsverkehr in unseren Städten, dass nur flächendeckende Maßnahmen der Autoindustrie gegen die zu hohen Stickoxidwerte wirklich helfen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe) nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen zu Diesel-Fahrverboten. Das gelte erst recht in Nordrhein-Westfalen mit seiner hohen Städtedichte. "Wir brauchen deshalb Hardware-Nachrüstung und Umtauschprämien bundesweit und damit auch in ganz NRW. Das ist wichtig für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung", so Dedy. Außerdem wüssten sonst viele Dieselfahrerinnen und Dieselfahrer bald nicht mehr, wo sie noch fahren könnten. Bundesregierung und Landesregierung müssten den Druck auf die Automobilindustrie erhöhen. "Und die Hersteller müssen Hardware-Nachrüstungen sehr rasch umsetzen und voll bezahlen. Nur so lassen sich weitere Fahrverbote vermeiden", sagte Dedy.

