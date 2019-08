Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA)

Mediaplanung von Anzeigenblättern einfach und übersichtlich

BVDA launcht neue Webseite für das Planungstool ADVERTIZOR

Berlin (ots)

Die neue Webseite www.advertizor.de bietet einen einfachen und schnellen Zugang zum Mediaplanungstool für Anzeigenblätter ADVERTIZOR. Mediaagenturen, Werbetreibende, Vermarkter und Verlage erhalten damit einen kompakten Überblick über sämtliche Features des webbasierten Tools. Außerdem können sie direkt Schulungstermine, Online-Präsentationen oder einen kostenlosen Testzugang anfragen. Dies teilte der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) mit, der ADVERTIZOR seit über zwölf Jahren im Rahmen seines Markt- und Mediaservice anbietet.

"Mit dem verbesserten Informations- und Serviceangebot möchten wir künftig noch mehr Nutzer für unser Anzeigenblattplanungstool gewinnen", sagte Sebastian Schaeffer, Leiter Markt- und Mediaservice und stellvertretender Geschäftsführer beim BVDA. ADVERTIZOR-Kunden planen im Schnitt ein jährliches Mediavolumen von rund 200 Millionen Euro. Dabei werden etwa 2.500 Planungen pro Jahr mit einem durchschnittlichen Nettovolumen von circa 85.000 Euro pro Planung realisiert. Darunter befinden sich neben lokalen und überregionalen Werbetreibenden vor allem auch führende Mediaagenturen, die Anzeigen und Beilagen in den lokalen Wochenblättern planen.

Mit einem eigenen BVDA-Datenpflegeteam wurde in mehr als einem Jahrzehnt ein herausragendes Expertenwissen über Marktstrukturen, Tarif- und Verbreitungsdaten aller Anzeigenblätter in Deutschland aufgebaut. "Aktualität, profunde Kenntnisse über Verlags- und Belegungsstrukturen und eine hohe Datenqualität sind in dieser Form einzigartig und ein wichtiges Fundament von ADVERTIZOR. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung und der Fokus auf die Nutzerbedürfnisse haben ADVERTIZOR erfolgreich im Markt etabliert", so Schaeffer.

Dazu zählten in letzter Zeit zahlreiche Verbesserungen: Die Programmkomponenten Karte und Mediadatenkalkulation wurden enger miteinander verzahnt. Auch die Usability des Planungssystems wird durch die neue Kartenkomponente und neue Funktionalitäten erhöht. Insgesamt wurden viele Einzelmaßnahmen ergriffen, die dafür sorgen, dass sehr komplexe Planungen noch besser laufen. Derzeit wird die Datenbasis für Beilagenplanungen verfeinert, so dass künftig auch Planungen bis auf die Tourenebene möglich sein sollen. Aktuell bildet ADVERTIZOR rund 4.000 Belegungseinheiten für Anzeigen und mehr als 40.000 Belegungs- und Zustelleinheiten für Prospektbeilagen ab.

Neben dem Markt- und Mediaservice des BVDA fließt weitere Expertise in das Tool mit ein: Ein fester langjähriger Partner ist der Anbieter webbasierter, modularer Softwarelösungen socoto. Der BVDA und socoto arbeiten seit über einem Jahrzehnt zusammen. Diese Zusammenarbeit gewährleistet einen effizienten Betrieb von ADVERTIZOR und ist die Grundlage für seine erfolgreiche Weiterentwicklung.

Außerdem besteht mit dem Mediaservice Wasmuth seit letztem Jahr eine Datenkooperation. Das wichtigste Feature: Planungsdaten aus ADVERTIZOR können durch einen Code-Abgleich nun einfacher in die Buchungssysteme der Agenturen überführt werden.

