Neue AIDA Specials für Festival Fans und Liebhaber der norddeutschen Lebensart - ab sofort buchbar!

AIDA Cruises holt mit Sido, Alle Farben, Gentleman, Stefanie Heinzmann und vielen mehr ein starkes musikalisches Line-Up für die FESTIVAL Cruise an Bord / Otto, Lotto King Karl und nordische Überraschungen auf erster MOIN Cruise

Reisen mit AIDA eröffnet ein Meer an Urlaubsmöglichkeiten. Neben der großen Erlebnisvielfalt an Bord haben Gäste auf ausgewählten Kreuzfahrten die Gelegenheit, ganz besondere Events, die AIDA Specials, zu erleben: von den aktuellen "Lichtermeer"-Event-Reisen bis hin zu Saisonstarts mit einem tollen Live-Act. Während ihrer Kreuzfahrt genießen Gäste alle Annehmlichkeiten, die sie von AIDA gewohnt sind, plus ein perfekt auf das Thema der Reise abgestimmtes Programm in vielen Bereichen an Bord.

AIDA Cruises, der Marktführer für Kreuzfahrten in Deutschland, startet mit gleich zwei neuen AIDA Specials für seine Gäste ins neue Jahr: Die MOIN Cruise vom 23. bis 30. April 2024 an Bord von AIDAperla ab/bis Hamburg sowie die FESTIVAL Cruise vom 7. bis 11. Mai 2024 an Bord von AIDAprima ab/bis Hamburg sind ab sofort buchbar.

Nach der erfolgreichen Premiere des ersten GLÜCKSGEFÜHLE-Festivals im Sommer 2023 am Hockenheimring mit 135.000 Besuchern, initiiert von Weltmeister Lukas Podolski und Rekordveranstalter Markus Krampe, holt AIDA Cruises nun gemeinsam mit ihnen die absoluten Festival-Top-Acts an Bord und bietet damit den Gästen auf dieser speziellen Event-Reise das wohl größte Live-Musikerlebnis zur See. Mit dabei sind unter anderem Rapper, Songwriter und Schauspieler Sido, der Berliner Superstar und einer der erfolgreichsten nationalen Acts in Sachen House Music Alle Farben, Reggae-Musiker Gentleman, Kultband Culcha Candela und mit Stefanie Heinzmann eine der erfolgreichsten Schweizer Musikerinnen. Auf der 4-tägigen Kurzreise ab Hamburg über Kopenhagen und zurück erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Musik- sowie Begleitprogramm. Das Theatrium, der Beach Club, das Brauhaus, die Disco und die Nightfly Bar an Bord von AIDAprima werden zu ausgewählten Musik-Hotspots und bieten mit den unterschiedlichsten Bühnengrößen die beste Vielfalt von großen Live-Auftritten vor großem Publikum über DJ-Atmosphäre bis hin zu gemütlichen Wohnzimmerkonzerten. Die erste FESTIVAL Cruise an Bord eines AIDA Kreuzfahrtschiffes bietet die perfekte Kombination aus Urlaubs- und Festivalglücksgefühlen an einem Ort.

Die kultverdächtige MOIN Cruise richtet sich an alle AIDA Fans, die das Meer, die Seefahrtsromantik und das norddeutsche Lebensgefühl lieben. Dafür verwandelt sich AIDAperla auf der 7-tägigen Norwegenreise ab/bis Hamburg in den gemütlichsten Kutter zwischen St. Pauli und Stavanger und hat einige der sympathischsten Typen des Nordens im Gepäck. Allen voran der berühmteste Ostfriese der Welt: Multitalent Otto Waalkes. Für Otto und seine große Fangemeinde gab es in diesem Jahr gleich zweimal Grund zum Feiern: 75 Jahre Otto, 50 Jahre Ottifant. Ganze Generationen wuchsen mit seinen Blödeleien, Liedern, Cartoons, Shows und Filmen auf. Weitere Nordlichter wie die Stimmungskönige und Partyprofis Klaus & Klaus, "Fleisch ist mein Gemüse"-Autor Heinz Strunk sowie Newcomer und Shanty-Star Nathan Evans, der mit seinem "Wellerman"-Hit wahre Begeisterungsstürme auslöste, runden das Küstenprogramm ab. Lotto King Karl als waschechter Hamburger, Kiezlegende und Erschaffer einer der größten Fußballhymnen mit "Hamburg, meine Perle" ist selbstverständlich ebenfalls mit von der Partie. Zu einer waschechten MOIN Cruise gehören auch ein zünftiger Shanty Chor, jede Menge Gelegenheit zum Mitsingen, Schunkeln und Feiern, Klönschnack, Seemannsgarn und Geschichten vom Meer, norddeutsche Spezialitäten aus Kombüse und Bars, spannende Blicke hinter die Kulissen an Bord, maritime Workshops, Kultfilme, Buchlesungen und viele Überraschungen.

Mehr zur MOIN Cruise sowie Festival Cruise gibt es auf aida.de/moin und aida.de/festival. Die nächsten AIDA Specials mit hochkarätigen Promi- und Experten-Events sind bereits in Planung. Einen aktuellen Überblick gibt es auf aida.de/specials. Buchung im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 381 20 27 07 07 oder auf aida.de.

