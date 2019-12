Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt

Prima Menü hebt Masthuhn-Standards an

Berlin (ots)

Der Tiefkühlkosthersteller Prima Menü wird seine Tierschutzstandards für Masthühner anheben. Das ostwestfälische Unternehmen hat sich nach Gesprächen mit der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt entschlossen, die Kriterien der Europäischen Masthuhn-Initiative bis 2026 umzusetzen.

Über 200 Unternehmen mit an Bord

»Wir freuen uns, dass Prima Menü sich ebenfalls entschlossen hat, die Bedingungen in der Hühnermast zu verbessern«, so Robin Rader, Projektmanager im Bereich Lebensmittel-Fortschritt der Albert Schweitzer Stiftung. »Die Europäische Masthuhn-Initiative unterstützen bereits mehr als 200 Unternehmen aus den USA und Europa. Darunter sind große Player wie Nestlé, Unilever und Dr. Oetker. In der Tiefkühlbranche sind bereits Iglo, Bofrost und Frosta dabei.«

Mahi Klosterhalfen, Präsident der Albert Schweitzer Stiftung ergänzt: »Wir erwarten auch von anderen Unternehmen, dass sie Verantwortung für die Zustände in der industriellen Tierhaltung übernehmen und werden das weiterhin einfordern. Die gesetzlichen Mindeststandards sind leider völlig unzureichend.«

Überzüchtung eindämmen und Leid mindern

Zu den wichtigsten Kriterien der Europäischen Masthuhn-Initiative gehört die Verwendung von Rassen oder Hybridlinien, die weniger überzüchtet sind. Sie wirkt so, im Gegensatz zur »Initiative Tierwohl«, Gesundheitsproblemen entgegen, unter denen die üblichen Rassen und Linien, auch bei verbesserten Haltungsbedingungen, leiden.

Darüber hinaus erhalten die Tiere mehr Platz, Beschäftigungsmöglichkeiten sowie Tageslicht und sollen vor der Schlachtung stressfreier und effektiver betäubt werden. Die Einhaltung der Standards muss durch unabhängige Kontrollen sichergestellt werden.

Die offizielle Selbstverpflichtung von Prima Menü finden Sie unter http://ots.de/3qZzI4.

Die Europäische Masthuhn-Initiative

Um den schlimmsten Problemen in der Hühnermast entgegenzuwirken, haben die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt und rund 30 weitere Tierschutzorganisationen die Europäische Masthuhn-Initiative ins Leben gerufen. Sie wirkt auf die flächendeckende Umsetzung höherer Mindeststandards für sogenannte Masthühner hin. Mehr über die Initiative erfahren Sie auf https://masthuhn-initiative.de.

Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt

Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt setzt sich gegen Massentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür wirkt sie auf wichtige Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ein, um Tierschutzstandards zu erhöhen, den Verbrauch von Tierprodukten zu reduzieren und das pflanzliche Lebensmittelangebot zu verbessern. Interessierten bietet sie fundierte Informationen und zeigt Alternativen auf. Mehr erfahren Sie auf https://albert-schweitzer-stiftung.de.

