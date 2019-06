Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt

Frosta unterstützt Europäische Masthuhn-Initiative

Berlin (ots)

Nach Gesprächen mit der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt hat sich der bekannte Tiefkühlkost-Hersteller Frosta entschlossen, die Europäische Masthuhn-Initiative zu unterstützen. Bis 2026 werden alle Hähnchenfleisch-Waren des Unternehmens die Kriterien der Initiative erfüllen.

Frosta teilt mit, bereits jetzt an der Umsetzung der Kriterien zu arbeiten. Dazu gehören unter anderem eine geringere Besatzdichte, mehr Tageslicht und das Zurückfahren der Überzüchtung. Die Einhaltung der Kriterien in den EU-zertifizierten Betrieben in Thailand wird das Unternehmen laufend durch unabhängige Dritte überprüfen lassen.

»Wir freuen uns, dass Frosta sich für verbesserte Bedingungen in der Mast einsetzt«, sagt Robin Rader, Projektmanager im Bereich Lebensmittel-Fortschritt. »Das Unternehmen zeigt, dass sich die Umsetzung der Initiative auch bei Produktionsanlagen im Ausland innerhalb der festgelegten Frist bis 2026 realisieren lässt.«

Die Europäische Masthuhn-Initiative wurde von der Albert Schweitzer Stiftung und knapp 30 weiteren Tierschutzorganisationen ins Leben gerufen. Mehr erfahren Sie auf https://masthuhn-initiative.de. Die Erklärung von Frosta finden Sie auf https://www.frosta.de/unsere-verantwortung/nachhaltige-zutaten/.

Über die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt

Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt setzt sich gegen Massentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür wirkt sie auf wichtige Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ein, um Tierschutzstandards zu erhöhen oder das vegane Angebot zu verbessern. Interessierten bietet sie fundierte Informationen und zeigt Alternativen auf. Mehr erfahren Sie auf https://albert-schweitzer-stiftung.de.

