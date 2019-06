Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt

Erfolg: Sodexo setzt Masthuhn-Initiative um

Berlin (ots)

Erfolg für die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt: Das Catering-Unternehmen Sodexo hat angekündigt, dass es bis 2026 die Kriterien der Europäischen Masthuhn-Initiative umsetzen wird. Die Stiftung hatte das Unternehmen gemeinsam mit rund 10 weiteren Tierschutzorganisationen in einer europaweiten Kampagne zu diesem Schritt aufgefordert. Eine entsprechende Petition wurde innerhalb von vier Tagen von 16.000 Personen unterzeichnet.

Zu den Kriterien der Masthuhn-Initiative gehören unter anderem der Einsatz weniger überzüchteter Rassen, mehr Platz und natürliches Licht in den Ställen. Sodexo wird ab 2026 alle Kriterien der Initiative in ganz Europa erfüllen. Diese Frist erscheint zunächst lang, ist jedoch vor dem Hintergrund zu bewerten, dass eine großflächige Umstellung der Zuchtlinien in der Breite mehrere Jahre dauert.

»Wir freuen uns, dass Sodexo nur vier Tage nach dem Start unserer Kampagne zugesagt hat, die Masthuhn-Initiative zu unterstützen«, sagt Mahi Klosterhalfen, Präsident der Albert Schweitzer Stiftung. »Damit folgt das größte Catering-Unternehmen Europas anderen Branchenvertretern wie Procuratio und der Elior Group.«

Um die schlimmsten Probleme in der Masthuhnhaltung zu verringern, hat die Albert Schweitzer Stiftung mit knapp 30 weiteren Tierschutzorganisationen die Kriterien der Europäischen Masthuhn-Initiative formuliert. Insgesamt haben sich bereits rund 160 Unternehmen aus den USA und Europa, darunter Danone, Nestlé und Unilever, dazu verpflichtet, die Kriterien zu erfüllen.

Mehr über die Europäische Masthuhn-Initiative finden Sie auf https://masthuhn-initiative.de/. Die offizielle Verpflichtung von Sodexo lässt sich unter https://www.sodexo.com/media/chicken-welfare-standards.html abrufen.

Über die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt

Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt setzt sich gegen Massentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür wirkt sie auf wichtige Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ein, um Tierschutzstandards zu erhöhen oder das vegane Angebot zu verbessern. Interessierten bietet sie fundierte Informationen und zeigt Alternativen auf. Mehr erfahren Sie auf https://albert-schweitzer-stiftung.de.

