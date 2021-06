The HISTORY Channel

The HISTORY Channel und Crime + Investigation jetzt auch via Sky Ticket empfangbar

- Doku-Highlights und True Crime für Sky Ticket Kunden: The HISTORY Channel und Crime + Investigation sind ab sofort über den Streamingservice Sky Ticket verfügbar. - The HISTORY Channel und Crime + Investigation sind im Sky Entertainment Ticket und Sky Entertainment + Cinema Ticket empfangbar. Sky Ticket Kunden haben sowohl Zugriff auf das lineare Programm beider Sender als auch auf deren Programminhalte auf Abruf. - Programmhighlights im Juni und Juli: "Tim Allen - Wettkampf der Heimwerkerkönige" (The HISTORY Channel, ab 29.7.), "Teuflische Verbrecher mit Donnie Wahlberg" (Crime + Investigation, ab 29.6.) und "Tödliches Erbe - Whitney Houston & Bobbi Kristina" (Crime + Investigation, 28.7.)

München, 9.6.2021: A+E Networks Germany baut die Reichweiten von The HISTORY Channel und Crime + Investigation weiter aus: Ab sofort sind beide Sender über Sky Ticket, den Streaming-Service von Sky Deutschland, verfügbar. Mit dem Entertainment Ticket oder dem Entertainment & Cinema Ticket haben Sky Ticket Kunden damit sowohl linear als auch non-linear Zugriff auf die exklusiven Programminhalte der beiden Factual-Entertainment-Sender und damit auf zahlreiche Doku-Highlights und True-Crime-Serien.

The HISTORY Channel und Crime + Investigation sind bereits Teil des klassischen Pay-TV-Angebots von Sky und per Satellit beziehungsweise Kabel verfügbar. Sky Ticket ist der monatlich kündbare Streamingservice von Sky, den die Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Gerät ihrer Wahl jederzeit und überall live oder on demand schauen können. Ein Receiver ist dafür nicht nötig.

Kathrin Palesch, Geschäftsführerin von A+E Networks Germany: "Unser Ziel ist es, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern das erstklassige Doku- und True-Crime-Angebot von The HISTORY Channel bzw. Crime + Investigation auf so vielen Plattformen so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Der Start unserer Sender bei Sky Ticket ist hierbei ein wichtiger Schritt. Sky Ticket Kunden können somit zahlreiche neue Top-Highlights streamen."

Zu Programmhighlights der nächsten Wochen zählen neue Staffeln von Erfolgsformaten wie "Forged in Fire - Wettkampf der Schmiede" (The HISTORY Channel, ab 17.6.), "Oak Island - Fluch und Legende" (The HISTORY Channel, seit 6.6.) sowie Dokus und Doku-Reihen wie "Tim Allen - Wettkampf der Heimwerkerkönige" (The HISTORY Channel, ab 29.7.), "The Proof is Out There - Auf den Spuren des Unerklärlichen" (The HISTORY Channel, ab 2.7.), "Teuflische Verbrecher mit Donnie Wahlberg" (Crime + Investigation, ab 29.6.), "Der Fluch der Vologne - Der Mord an Grégory Villemin" (Crime + Investigation, 19.7.) und "Tödliches Erbe - Whitney Houston & Bobbi Kristina" (Crime + Investigation, 28.7.).

