TV-Tipp "Spy Wars"- Homeland-Star Damian Lewis gibt sein Doku- Debüt und widmet sich spektakulären Spionagefällen

MünchenMünchen (ots)

Anmoderationsvorschlag: James Bond ist wohl der bekannteste Geheimagent der Welt. Unermüdlich und mit vielen technischen Spielereien ausgestattet, tritt er seit Jahrzehnten gegen fiese Bösewichte an. Obwohl der smarte Engländer natürlich nur Fiktion ist, gibt es auch im realen Leben die Welt der Geheimagenten, globale Spionage und verdeckte Operationen. Diesen spektakulären und echten Fällen widmet sich nun die neue Doku-Serie "SPY WARS". Ab dem sechsten Dezember (immer sonntags am 6., 13., 20. Dezember) läuft "SPY WARS" mit Golden Globe-Gewinner und Homeland-Star Damian Lewis als deutsche TV-Premiere auf dem Sender HISTORY: Helke Michael durfte reinschauen.

Sprecherin: Homeland-Star Damian Lewis ist in der neuen Doku "SPY WARS" in geheimer Mission unterwegs. Dabei geht er spektakulären Spionagefällen aus den letzten vierzig Jahren auf den Grund.

O-Ton 1 (Spy Wars, 15 Sek.): "Das ist die Geschichte von Oleg Antonowitsch Gordijewski - einer der wichtigsten Geheimagenten des Westens während des Kalten Krieges. Er riskierte alles, um einen dritten Weltkrieg zu verhindern, der die Zivilisation zerstört hätte."

Sprecherin: Die Doku erzählt aber nicht nur diese unglaublichen Geschichten, sondern zeigt auch, warum Menschen zu Agenten wurden oder - im Fall von Gordijewski - zu Doppelagenten.

O-Ton 2 (Spy Wars, 17 Sek.): "Er las Bücher, die er zu Hause nicht lesen durfte, und stellte fest, dass vieles in der sowjetischen Gesellschaft falsch lief." "1968 passierte etwas, das Gordijewski schließlich dazu bewegte, zur anderen Seite zu wechseln: Der Prager Frühling."

Sprecherin: Der ranghohe KGB-Agent lief zum britischen Geheimdienst MI6 über, was sich in den frühen 80ern auszahlen sollte. Zu dieser Zeit spitzt sich die Krise zwischen dem Westen und der Sowjetunion durch die Nato-Kriegsübung "Able Archer" zu.

O-Ton 3 (Spy Wars, 21 Sek.): "Die Russen dachten, wir wollten es nur so aussehen lassen, als wäre es eine Übung. In Wirklichkeit würden wir aber einen echten Angriff planen." "Die Russen reagierten auf 'Able Archer' mit hunderten von einsatzbereiten SS20-Raketen. Die Zerstörung, die jede Rakete angerichtet hätte, wäre 45-mal schlimmer gewesen als bei Hiroshima."

Sprecherin: Nun schlägt die Stunde von Gordijewski. Er riskiert sein Leben und übermittelt wichtige Informationen an den Westen.

O-Ton 4 (Spy Wars, 4 Sek.): "Nur bei der Kubakrise standen wir so kurz vor einem Atomkrieg."

Sprecherin: Diese Geschichte ist aber nur eine von vielen, die die spannende Doku erzählt. Quellen sind vor Kurzem veröffentlichte Geheimdienstdokumente, Berichte von Experten und Zeitzeugen wie früheren Agenten. Die Dreharbeiten zu "SPY WARS" fanden an Originalschauplätzen in Moskau, Israel und London statt und so erhalten wir einen beeindruckenden Einblick in die wahre Welt der Geheimagenten.

Abmoderationsvorschlag: Golden Globe-Gewinner und Homeland-Star Damian Lewis nimmt uns mit in die Welt der Geheimagenten. Die Doku "SPY WARS - Damian Lewis in geheimer Mission" ab dem 6. Dezember um 21:55 Uhr als exklusive deutsche TV-Premiere beim Sender HISTORY. (weitere Sendetermine 13.12. und 20.12.)

