Ideelle und praktische Unterstützung für Theologinnen in Lettland

Auslandsbischöfin Petra Bosse-Huber mit Ehrenmitgliedschaft der Universität von Riga ausgezeichnet

Die University of Latvia in Riga hat die Leiterin der Ökumene- und Auslandsarbeit der Evangelische Kirchen in Deutschland (EKD), Bischöfin Petra Bosse-Huber, am 27. November 2024 mit der feierlichen Verleihung ihrer Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet.

Der Senat der Universität begründete seine einstimmige Entscheidung, die Bischöfin durch das alljährlich Ende September an herausragende Persönlichkeiten aus Politik, Zivilgesellschaft und Kultur verliehene Honorary Membership zu ehren, mit den langjährigen, intensiven und vertrauensvollen Kontakten und der vielfältigen und fruchtbaren Kooperationen zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihren Landeskirchen mit der akademischen Theologie Lettlands.

„Viele theologische Biographien und ein reicher internationaler und ökumenischer Austausch haben durch die EKD und ihre Landeskirchen eine nachhaltige Förderung erfahren“, erklärte die Dekanin der geisteswissenschaftlichen Fakultät, Prof. Dace Balode. „Wie groß das Interesse an der Entwicklung und Entfaltung einer sprachfähigen und an den Bedarfen der Gegenwart orientierten Theologie in Lettland bei der EKD ist, hat sich nicht zuletzt durch die große ideelle und praktische Unterstützung der Theologinnen unseres Landes nach der Abschaffung der Frauenordination im Jahr 2016 gezeigt“, sagte die Dekanin, die selbst ordinierte Pfarrerin der lutherischen lettischen Auslandskirche ist.

Bischöfin Bosse-Huber erklärte: „Ich danke der Universität und besonders ihren Theologinnen und Theologen sehr herzlich für diese ehrenvolle Auszeichnung. Ich bin dankbar für unsere guten Kontakte zur akademischen Theologie an der University of Latvia und habe eine besonders große Hochachtung vor den klugen und mutigen Theologinnen und ihrer prägenden Arbeit dort, denen ich mich in Solidarität verbunden weiß.“

Die EKD pflegt seit der Unabhängigkeit 1991 intensive Kontakte nach Lettland. Die akademisch-theologische Arbeit wurde zuletzt im Rahmen von Begegnungen zwischen deutschen und lettischen Studierenden gefördert, die 2022 zum 500. Jubiläum der Reformation in Lettland in Riga und 2023 an der Martin-Luther-Universität in Halle an der Saale stattfanden.

Hannover, 30. September 2024

