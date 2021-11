EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

EKD-Synode beginnt mit ZDF-Fernsehgottesdienst

Tagung findet aufgrund der pandemischen Lage erneut digital statt

Bremen (ots)

Mit einem ZDF-Fernsehgottesdienst im Bremer Dom am Sonntag, 7. November 2021, um 9.30 Uhr, beginnt die 2. Tagung der 13. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die Predigt hält Schriftführer Bernd Kuschnerus aus der Bremischen Evangelischen Kirche. Der Gottesdienst kann im ZDF verfolgt werden, die weitere Tagung im Livestream auf www.ekd.de/stream.

Ursprünglich sollte die 2. Tagung der 13. Synode in Präsenz in Bremen stattfinden. Aufgrund der in den vergangenen Tagen deutlich verschlechterten Corona-Situation sowie eines Impfdurchbruchs in einer vorgelagerten Gremiensitzung in Bremen, hat das Präsidium der Synode eine digitale Tagung beschlossen. "Ich bin mir sicher, dass von dieser Synode mit ihren anstehenden Themen auch im digitalen Format viele wichtige Signale ausgehen werden", sagt EKD-Synodenpräses Anna-Nicole Heinrich.

Im Fokus der Tagung steht die Wahl eines neuen Rates. Der Ratswahlausschuss hat dafür 21 Kandidat:innen vorgeschlagen, die sich am Sonntag ab 16.30 Uhr den Synodalen vorstellen werden. Die Wahl des Rates ist für Dienstag, 9.11., ab 9 Uhr vorgesehen. Wer neue:r Ratsvorsitzende:r wird, soll sich am Mittwoch, 10.11., ab 9 Uhr entscheiden.

Das Plenum beginnt am Sonntag, um 11.15 Uhr. Gegen 12 Uhr wird der Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, seinen letzten Ratsbericht halten.

Alle Informationen zur EKD-Synode finden Sie auf www.ekd.de/synode.

Bremen, 6. November 2021

Pressestelle der EKD

Annika Lukas

Über die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat und Kirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom 7. bis 10. November in Bremen. Nach der Grundordnung der EKD besteht die 13. Synode aus 120 Mitgliedern. Zu den Aufgaben der Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen und Beschlüssen zu Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der EKD durch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch den Haushalt und die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vom Präsidium unter dem Vorsitz von Präses Anna-Nicole Heinrich. Sie ist zugleich Mitglied des 15-köpfigen Rates der EKD. Vorsitzender des Rates der EKD ist Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Die EKD ist die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten und unierten Landeskirchen. 20,2 Millionen evangelische Christinnen und Christen in Deutschland gehören zu einer der 13.200 Kirchengemeinden.

Original-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell