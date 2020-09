Bibel TV

Bibel TV wird 18 und feiert seinen traditionellen Dankgottesdienst am 26. September in Zwickau

Nach Berlin findet der Dankgottesdienst von Bibel TV ein weiteres Mal in Ostdeutschland statt

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Bibel TV wird 18 - anlässlich dieses Jubiläums feiert das christliche Medienhaus am Samstag, den 26. September 2020, seinen jährlichen ökumenischen Dankgottesdienst. In Corona-Zeiten kann der Dankgottesdienst nicht wie sonst mit vollbesetzter Kirche, sondern nur mit begrenzter Teilnehmerzahl nach Einladung und Anmeldung durchgeführt werden. Die TV-Übertragung wird aber wie bisher vielen Menschen ermöglichen, live mit dabei zu sein. Im Programm von Bibel TV kann man den Dankgottesdienst ab 14 Uhr live verfolgen, oder online im Livestream auf https://www.bibeltv.de/livestreams/bibeltv

Dieses Jahr feiert Bibel TV sein 18-jähriges Bestehen in der Moritzkirche in Zwickau. Die Predigten halten Bruder Helmut Rakowski und Doris Schulte. Helmut Rakowski ist Mitglied des Kapuzinerordens und geistlicher Direktor der Katholischen Journalistenschule ifp in München sowie Mitglied im Programmbeirat von Bibel TV. Er setzt sich für werteorientierten Journalismus im Rahmen des christlichen Wertesystems ein. Doris Schulte ist Autorin, Rednerin und Evangelistin des überkonfessionellen Missionswerks "Neues Leben", regelmäßig ist sie mit ihrer Ratgeber-Predigtsendung "So lebt sich´s gut" auf Bibel TV zu sehen.

Als bekannte ostdeutsche Stimme ist der christliche Liedermacher und Autor Jörg Swoboda eingeladen, der den Osten Deutschlands sowohl aus der Zeit vor wie auch nach der Wiedervereinigung kennt. Als Zeitzeuge informiert er u.a. in Schulvorträgen über die DDR und über die Wendezeit.

Der christlich-ökumenische Sender Bibel TV ist seit 18 Jahren erfolgreich auf Sendung. 2002 als Spartensender gestartet, hat sich Bibel TV zu einem multimedialen Medienhaus mit einem familienfreundlichen Vollprogramm entwickelt, in dessen Zentrum der Dialog mit Gott und die positive Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben stehen.

Derzeit erreicht Bibel TV bis zu 692.000 Zuschauer am Tag, das beliebte, monatlich erscheinende Bibel TV Programmheft hat eine Auflage von 270.200 Exemplaren (Stand September 2020).

Überblick Sendedaten:

Ökumenischer Dankgottesdienst zum 18-jährigen Bestehen von Bibel TV:

Live-Ausstrahlung auf Bibel TV am Sa., 26.09.2020, um 14.00 Uhr

Wiederholung am So., 27.09.2020, um 10.00 Uhr

Online im Bibel TV Livestream auf https://www.bibeltv.de/livestreams/bibeltv

Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:

http://www.bibeltv.de/presse

oder in der Bibel TV Presselounge:

https://presse.bibeltv.de/index.php

Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel und IPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland über den neuen Antennenstandard DVB-T2 HD. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.

www.bibeltv.de

Pressekontakt:

Bibel TV Stiftung gGmbH

Wandalenweg 26

20097 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17

Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18

E-Mail: presse@bibeltv.de

Original-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuell