Bibel TV: Streaming-Plattform Yesflix jetzt auch via TV-App verfügbar

Bibel TV ergänzt seinen Streaming-Dienst yesflix.de mit einer TV-App und baut das Angebot an Filmen und Serien weiter aus

Yesflix ist der kostenpflichtige Streaming-Dienst von Bibel TV. Auf dem Streaming-Portal yesflix.de sind Filme und Serien zu sehen, die eine positive Einstellung zum Leben vermitteln möchten und ohne "moralischen Zeigefinger" christliche Werte wie Toleranz, Nächstenliebe und Barmherzigkeit thematisieren.

Seit Juni ist Yesflix.de auch für Smart-TVs über die Amazon Fire TV-App und der Apple TV-App zu erreichen. Nun können Filme und Serien nicht nur online, sondern ebenfalls auf einem internetfähigen Fernseher geschaut werden. Die Yesflix TV-App steht über Apple TV und Amazon Fire TV zum Download bereit. Das Angebot gilt auch in Österreich und in der Schweiz.

Insgesamt kann man über 700 Sendungen bei Yesflix sehen. Im Mittelpunkt stehen dabei der respektvolle und empathische Umgang zwischen Menschen sowie ihre positive Beziehung zueinander. Zentrale Themen sind Liebe, Partnerschaft, Familie und die Verantwortung füreinander. Das breit gefächerte Spektrum der Filmgenres spannt sich dabei von Drama über Romantik und Komödie bis hin zu Dokumentationen und Kinderprogrammen. Zu den Angeboten gehören neben anderen: "Adventurers - Mission Zeitreise", "Babaloos", "Circle of Life - Baby Planet", "Der kleine Bär", "Der Drachenjäger", "Cedar Cove - das Gesetz des Herzens", "Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse", "Ein Engel auf Erden", die Jeannette-Oke-Reihe und viele andere beliebte Filme und Serien.

Das Bibel TV-Angebot Yesflix ist seit 2019 online und richtet sich dabei an alle modernen Menschen, die familienfreundliche Unterhaltung suchen und für die der christliche Wertekanon ein verbindliches und verbindendes Element in ihrem Leben darstellt. Yesflix kostet im Monat 7,99 Euro und kann nun von allen digitalen Empfangsgeräten wie PC, Smartphone und dem Smart-TV abgerufen werden.

Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel und IPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland über den neuen Antennenstandard DVB-T2 HD. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.

