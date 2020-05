Bibel TV

Digitaler Christustag 2020: Fronleichnam auf Bibel TV

Sendetermin: Donnerstag, 11. Juni 2020, 19.00 Uhr

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Krise haben die "Lebendige Gemeinde. ChristusBewegung in Württemberg" und die "ChristusBewegung Baden" für 2020 den ersten digitalen Christustag organisiert. Die Veranstaltung zum Thema: "Im Zweifel: Jesus!" aus dem Christlichen Gästezentrum Württemberg "Schönblick" in Schwäbisch Gmünd steht im Zentrum dieses digitalen Christustages 2020, den Bibel TV am 11. Juni um 19.00 Uhr ausstrahlt.

Es werde zusätzlich auch mehrere Beteiligungsformate geben, so der Vorsitzende der württembergischen "ChristusBewegung", Pfarrer Dr. Friedemann Kuttler (Großbottwar bei Ludwigsburg). Friedemann Kuttler hält die Predigt, der Pfarrer und Journalist Steffen Kern (Walddorfhäslach bei Reutlingen) führt als Moderator durch die Sendung. Musikalisch untermalen die im christlichen Bereich bekannte Sängerin und Songwriterin Steffi Neumann aus Esslingen und Matthias Hanßmann das Programm. Weitere Informationen zu den verschiedenen Angeboten des digitalen Christustages an Fronleichnam sind auf der Webseite www.christustag.de zu finden.

Die ursprünglich an 18 Orten in Baden und Württemberg (Bad Liebenzell, Balingen, Blaufelden, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Kraichtal, Langensteinbach, Leinfelden, Ludwigsburg, Mannheim, Pforzheim, Pfullingen, Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, Sankt Georgen, Stuttgart, Ulm) geplanten regionalen Christustage sind verschoben. Sie sollen an Fronleichnam im nächsten Jahr, am 3. Juni 2021, stattfinden.

Zu den Veranstaltungen des Christustages 2019 kamen rund 9.000 Besucher. Die "Lebendige Gemeinde. ChristusBewegung in Württemberg" ist seit über 60 Jahren ein geistliches Netzwerk innerhalb der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.

Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.

