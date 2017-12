Aus dem Wiener Konzerthaus: "Christmas in Vienna 2016", Im Bild: ORF Radio-Symphonieorchester Wien; Wiener S?ngerknaben; Wiener Singakademie. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung oder Veranstaltung des ORF bei Urhebernennung. Foto:... mehr Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Rund um die Weihnachtstage bietet Bibel TV für seine Zuschauer den richtigen Rahmen für ein besinnliches aber auch fröhliches Fest: Spielfilme, die zum Dialog mit Gott, aber auch zum Nachdenken und Schmunzeln anregen, Wissenswertes rund ums Weihnachtsgebäck, viel Musik und Sendungen, die den jüngeren Zuschauern das Warten auf die Bescherung verkürzen. Außerdem: Im TV-Programm und online bietet Bibel TV so viele Gottesdienste, wie kein anderer Kanal - davon einige als Live-Übertragung, z.B. aus dem Kölner Dom oder dem St. Paulus-Dom in Münster. Am Neujahrstag zeigt Bibel TV einen Wunschfilm seiner Zuschauer, den diese anlässlich des 15jährigen Jubiläums des Senders gewählt haben.

Ausgewählte Spielfilme in der Weihnachtszeit:

Silberglöckchen - was an Weihnachten wirklich wichtig ist Spielfilm, USA 2013 - Regie: Harold Cronc So., 24.12. 2017, 20:15 Uhr Sportmoderator Bruce Dalton (Bruce Boxleiter), karrierebedacht und selbstverliebt, verprügelt im Affekt einen Schiedsrichter - und verliert seinen Job. Er wird zum Sozialdienst abgestellt und soll während der Weihnachtszeit Spenden für Bedürftige sammeln - in Heilsarmee-Uniform mit einer Glocke in der Hand ...

Stille Nacht - Das Weihnachtswunder Spielfilm, Kanada 2002 So., 24.12.2017, 21:45 Uhr Kriegswinter 1944: Elisabeth (Linda Hamilton) und ihr Sohn Fritz (Matthew Harbour) verstecken sich in einer Waldhütte. Drei amerikanische Soldaten suchen dort Zuflucht, einer von ihnen ist verletzt. Elisabeth hilft, besteht aber darauf, dass sie ihre Waffen ablegen. Kurze Zeit später kriegen sie erneut Besuch - von deutschen Soldaten.

A Christmas Lovestory Spielfilmkomödie, USA 2014 - Regie: Rachel Goldenberg Di., 26.12. 2017, 20:15 Uhr Sam (Dustin Milligan) und Kat (Danica McKellar) treffen sich seit ihrer Kindheit nur einmal im Jahr: zur gemeinsamen Weihnachtsfeier beider Familien. In all den Jahren hat sich eine Freundschaft mit Höhen und Tiefen zwischen ihnen entwickelt. Doch dann wird Sam bewusst, dass Kat die Frau ist, die er schon lange sucht. Wird Kat seine Gefühle erwidern?

Die Ultimate-Reihe Familien-Trilogie, USA 2006 - Regie: Michael O. Sajbel Mit Drew Fuller als Jason, James Garner, Abigail Breslin u.a. Deutsche TV-Erstausstrahlung

Teil 1: Das ultimative Geschenk Mi., 27.12. 2017, 20:15 Uhr Nach dem Tod seines Großvaters ändert sich das Leben des erfolgsverwöhnten Milliardenerben Jason Stevens fundamental: Das Testament des alten Herrn sieht für ihn vor, zwölf Aufgaben zu lösen, um das Alleinerbe antreten zu können.

Teil 2: Das ultimative Leben Do., 28.12.2017, 20:15 Uhr Jason ist an seinen Aufgaben gereift und bereit, sein Erbe anzutreten: Er wird den milliardenschweren Fonds seines Großvaters fortzuführen. Doch seine enterbten, streitsüchtigen Verwandten machen ihm erneut das Leben schwer.

Teil 3: Das ultimative Erbe Fr., 29.12.2017, 20:15 Uhr Im letzten Teil der Trilogie hilft Jason dem Globetrotter Joey bei einer ähnlichen Reise wie seiner eigenen. Auch hier geht es um ein Erbe, das verdient werden muss.

Festliche und frohe Weihnachtsmusik auf Bibel TV:

Christmas in Vienna 2015 - Weihnachtslieder aus aller Welt So., 24.12.2017, 10:00 Uhr

Christmas in Vienna 2016 - Klassische Weihnachtslieder Mo., 25.12. 2017,11:30 Uhr

Angela Wiedl - mit Weihnachts- und Volksliedern sowie einigen Eigenkompositionen. Mo., 25.12.2017, 18:00 Uhr

Orgelträume Weihnachten Mi., 24.12.2017, 12:30 Uhr: Weihnachtsmusik aus Kathedralen Do., 28.12.2017, 12:00 Uhr: Weihnachtsfreuden an der Donau Fr., 29.12. 2017, 12:00 Uhr: Weihnachten in den Alpen

Christmas with The Annie Moses Band Internationale Weihnachtslieder neu interpretiert Mo., 25.12.2017, 16:45 Uhr

J.S Bach: Weihnachtsoratorium - aus der Leipziger Nikolaikirche Di., 26.12. 2017, 10:00 Uhr Mit Barbara Schlick (Sopran), Yvonne Naef (Alt), Christoph Prégardien (Tenor), Klaus Mertens (Bass), der Thomanerchor Leipzig und das Gewandhausorchester Leipzig.

Hour of Power Musik - Festliche Advents- und Weihnachtslieder So., 24.12.2017, 18:00 Uhr

Dokumentation: Vanille, Zimt und Mandelsplitter Di., 26.12. 2017, 18:45 Uhr Ein Film über traditionsreiche europäische Weihnachtsbäckerei

Das Kinderprogramm während der Feiertage:

Sternstunde in Bethlehem - Ein Musical für die ganze Familie So., 24.12. 2017, 14:00 Uhr Kinder und Jugendliche lassen die Weihnachtsgeschichte lebendig werden ...

Micahs Weihnachtstraum So 24.12. 2017, 15:05 Uhr Micah und sein Vater sind der Gewalt der römischen Besatzungsmacht ausgeliefert. Ein böser Geist schickt Micah auf die Suche nach einem Schatz. Doch auch Erzengel Gabriel wacht über Micah und leitet seine Suche nach dem Schatz in göttlichen Bahnen.

Das hässliche Entlein feiert Weihnachten Mo., 25.12. 2017, 14:00 Uhr Omar wird zuhause gehänselt. Er flieht in die Stadt in ein Obdachlosenheim. Auf dem Weg lernt er ein Mädchen kennen, das auch von zuhause weggelaufen ist. Sie verbringen Weihnachten zusammen und entdecken die wahre Bedeutung des Fests.

Der Engel von nebenan Mo., 25.12.2017, 20:15 Vor Weihnachten schreiben alle Kinder ihre unerfüllbaren Weihnachtswünsche auf - ein Ritual, das allen viel Spaß macht. Olivia wünscht sich einen Vater - und für ihre Mutter den Mann fürs Leben. Plötzlich taucht ein Fremder in ihrem Leben auf...

Gottesdienste an Weihnachten:

24.12.2017 09:15 Uhr Stunde des Höchsten (mit Gebärdensprache): Vaterliebe 11:30 Uhr ERF Gottesdienst zu Heiligabend 16:15 Uhr Stunde des Höchsten: Vaterliebe 17:00 Uhr Hour of Power: Weihnachten! 25.12.2017 LIVE 10:00 Uhr Gottesdienst aus dem St.-Paulus-Dom zu Münster 31.12.2017 11:30 Uhr ERF Gottesdienst zum 1. Sonntag nach Weihnachten

Außerdem LIVE-Gottesdienste aus dem St. Paulus- Dom in Münster online auf www.bibeltv.de/gottesdienst:

So., 17.12.2017, 17:00 Uhr Heilige Messe mit Aussendung des Friedenslichts aus Bethlehem So., 24.12.2017, 15:00 Uhr Feierliches Abendgebet - Vesper am Heiligabend Mo., 25.12.2017, 10:00 Uhr Heilige Messe am 1. Weihnachtstag

Highlights aus dem Silvester- und Neujahrsprogramm auf Bibel TV:

Der Erbe - Spielfilm, USA 2015 Mi., 31.12. 2017, 20:15 Uhr Jake hat ein bequemes Leben auf der Farm seines Vaters, aber er will weg. Mit seinem vorzeitigen Erbe macht er riskante Geschäfte. Und findet sich bald mittellos und ziellos auf der Straße wieder. Die Rückkehr zur Farm seines Vaters scheint ihm unmöglich.

Old Fashioned - Spielfilm, USA 2014 Mi., 31.12. 2017, 22:00 Uhr Amber ist von Clays veralteten Ansichten von Liebe fasziniert. Während sie versucht, ihn hinter seinen Theorien hervorzulocken, will er sie für eine gottesfürchtige, ehrliche und "altmodische" Beziehung begeistern.

Neujahrsandacht von Bibel TV Geschäftsführer Matthias Brender Mi., 31.12. 2017, 23:55 Uhr

Der Neujahrs-Wunschfilm der Bibel TV Zuschauer:

Brother White - Spielfilm, USA 2012 Do., 01.01.2018, 20:15 Uhr Aushilfspastor James White tauscht das Leben im sonnigen Kalifornien gegen eine verarmte Gemeinde in Atlanta - nicht gerade zur Freude seine Familie. Nach anfänglichem Hadern engagiert er sich stark in seiner neuen Kirche - bis sie verkauft werden soll ... erhält Pastor White himmlische Unterstützung bei ihrer Rettung?

