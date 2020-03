KiK Textilien und Non-Food GmbH

KiK für höchste Kundentreue ausgezeichnet

Deutschlands führender Textildiscounter KiK gehört landesweit zu den Unternehmen mit der höchsten Kundentreue. Mehr noch: unter allen Discountern sind die Kundinnen und Kunden von KiK die treuesten. Das ergibt eine repräsentative Umfrage von Deutschland Test und Focus Money, in der das Analyseunternehmen ServiceValue mehr als eine halbe Million Stimmen ausgewertet hat. "Menschen, die bei uns einkaufen, finden was sie suchen und kommen daher immer wieder gerne zu uns. Unsere Kundinnen und Kunden wollen eine gute Qualität für einen günstigen Preis. Wir freuen uns, dass sich dieser Markenkern im Stimmungsbild der Verbraucherinnen und Verbraucher widerspiegelt", sagt Patrick Zahn, CEO von KIK.

Um die Kundentreue zu messen, fragte ServiceValue in einer Online-Befragung zwischen Dezember 2019 und Januar 2020 nach dem Kaufinteresse für verschiedene Anbieter. Unternehmen, die innerhalb der eigenen Branche und darüber hinaus über dem Durchschnitt lagen, erhielten die Auszeichnung "Höchste Kundentreue".

Über KiK Textilien und Non-Food GmbH:

KiK steht für "Kunde ist König", das Leitmotiv des textilen Grundversorgers seit der Unternehmensgründung im Jahr 1994. Die KiK Textilien und Non-Food GmbH bietet Damen-, Herren-, Kinder- und Baby-Bekleidung in guter Qualität zum vergleichbar günstigsten Preis an. Das Sortiment umfasst neben Bekleidung auch Geschenkartikel, Spielwaren, Beauty-Produkte, Accessoires und Heimtextilien. Mit mehr als 26.000 Mitarbeitern und 3.698 Filialen in Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowenien, Ungarn, Slowakei, Kroatien, Polen, Niederlande und Italien erwirtschaftet das Unternehmen einen Netto-Jahresumsatz von 2 Mrd. Euro. Im deutschen Textilhandel rangiert KiK unter den Top Ten und bietet seit 2013 seinen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit der Onlinebestellung unter www.kik.de.

