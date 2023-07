Achensee Tourismus

Segel-Action am Achensee: Erfolgreiche Premiere für Tornado EM

Achensee (ots)

Team FRA-2 (Trécul Yoann/Ferrand Thomas) gewinnt mit großem Vorsprung vor SUI-225 (Steiner Marcel/Steiner Ben) und AUT-995 (Kohlendorfer Angelika/Claus Calvin).

Der größte See Tirols wurde an den vergangenen Tagen zur Bühne für eine spannende Tornado Europameisterschaft. Vom 18. bis zum 22. Juli 2023 versammelten sich dort Segelsportbegeisterte aus acht Nationen, um in einem mitreißenden Wettkampf um den begehrten Titel des Europameisters zu kämpfen. Dabei konnte sich das Boot FRA-2 (Trécul Yoann/Ferrand Thomas) klar durchsetzen. Bestes heimisches Team wurde AUT-995 (Kohlendorfer Angelika/Claus Calvin). Das Event wurde vom Segelclub TWV (SCTWV) Achensee erfolgreich organisiert und sorgte für aufsehenerregende Bilder.

Die Tornado EM am Achensee wurde von spannenden Wettbewerben, mitunter herausfordernden Wetterbedingungen und beeindruckenden Leistungen der Teilnehmer geprägt. Fünfundzwanzig Besatzungen aus acht verschiedenen Ländern stellten ihre Fähigkeiten und Teamarbeit unter Beweis und sorgten für Nervenkitzel bei Kollegen, Zuschauern und Experten.

Im Wettbewerb setzte sich das Team FRA-2 (Trécul Yoann/Ferrand Thomas) mit großem Vorsprung durch und holte sich den begehrten Titel. Ihre außergewöhnlichen Segelfähigkeiten und die hervorragende Teamarbeit brachten ihnen den wohlverdienten Sieg ein. Die Erstplatzierten lobten die „sehr gute Organisation“ und gratulierten ihrerseits dem Veranstalter. Den zweiten Rang „ersegelte“ sich SUI-225 (Steiner Marcel/Steiner Ben). Der dritte Platz ging an das heimische Boot AUT-995 (Kohlendorfer Angelika/Claus Calvin). Beste Tiroler wurden Hofbauer/Graf mit ihrem Tornado AUT-304.

, Präsident des SCTWV Achensee: „Es war eine Freude, die Tornado EM am Achensee auszurichten. Der See hat uns mit seinen vielfältigen Bedingungen und kleinen Wetterherausforderungen auf Trab gehalten, was den Wettbewerb noch spannender gestaltete. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer, Sponsoren und freiwilligen Helfer, die zum Erfolg dieses Events beigetragen haben. Ganz besonders möchte ich erwähnen, dass Dr. Georg Wietzorrek als Regattaleiter die mitunter sehr schwierigen Wetterbedingungen souverän gemeistert hat. Wir freuen uns schon auf die nächsten Segelveranstaltungen am Achensee!“

Martin Tschoner, Geschäftsführer von Achensee Tourismus: „Die Tornado EM am Achensee war ein herausragendes Event, das die Schönheit und Vielseitigkeit unserer Region perfekt präsentiert hat. Wir sind stolz darauf, Gastgeber für dieses internationale Segelevent gewesen zu sein und hoffen, dass die Teilnehmer die einzigartige Atmosphäre am Achensee genossen haben.“

Die Europameisterschaft im Tornadosegeln markierte den Höhepunkt des Segelsommers am Achensee. Die erfolgreiche Veranstaltung verspricht weitere spannende Segelhighlights in den kommenden Wochen. Den Regattakalender und weitere Information finden Interessierte unter https://sctwv.at/

