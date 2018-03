Dr. Detlef Hosemann als Mitglied des Vorstands der Helaba bestätigt

Frankfurt am Main/Erfurt (ots) - Die Trägerversammlung und der Verwaltungsrat der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen haben am 23. März 2018 Dr. Detlef Hosemann (49) für eine weitere Amtszeit als Mitglied des Vorstands der Bank bestellt. Hosemann ist seit 2002 für die Helaba tätig. Im Dezember 2008 wurde er Generalbevollmächtigter mit Vorstandsaufgaben und gehört seit Dezember 2009 dem Vorstand der Helaba an. Der promovierte Mathematiker ist zuständig für die Bereiche Bilanzen und Steuern, Konzerncontrolling, Informationstechnologie, Organisation, Information Security Management, Compliance-Funktionen, Handelsabwicklung und Depotservice.

