EANS-News: ANDRITZ-GRUPPE: Solide Geschäftsentwicklung in 2017

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Jahresergebnis Graz - 2. März 2018. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr eine insgesamt zufriedenstellende Geschäftsentwicklung. Der Vorstand wird der Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende auf 1,55 Euro je Aktie vorschlagen. Die Ergebnisse des Geschäftsjahrs im Detail: * Der Umsatz betrug 5.889,1 MEUR und lag damit um 2,5% unter dem Vorjahresvergleichswert (2016: 6.039,0 MEUR). Dies ist in erster Linie auf den deutlichen Umsatzrückgang im Geschäftsbereich Hydro zurückzuführen (-9,7% vs. 2016), der im rückläufigen Auftragseingang der Vorjahre begründet ist. Das Servicegeschäft der Gruppe entwickelte sich sehr erfreulich und betrug 34% des Gesamtumsatzes (2016: 32%). * Der Auftragseingang erreichte 5.579,5 MEUR und lag damit praktisch auf dem Vorjahrsvergleichswert (+0,2% versus 2016: 5.568,8 MEUR). Während die Geschäftsbereiche Pulp & Paper, Metals und Separation den Auftragseingang im Jahresvergleich steigern konnten, war der Auftragseingang im Bereich Hydro stark rückläufig. * Der Auftragsstand per ultimo 2017 lag bei 6.383,0 MEUR (-6,0% versus ultimo 2016: 6.789,2 MEUR). * Trotz des Umsatzrückgangs erhöhte sich das EBITA geringfügig gegenüber 2016 (+0,4% versus 2016: 442,1 MEUR) und erreichte 444,0 MEUR. Dies ist auf einen einmaligen Nettosondereffekt von rund 25 MEUR zurückzuführen, der im Wesentlichen - wie schon anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2017 berichtet - aus dem Verkauf des Schuler-Technikzentrums in Tianjin, China, resultiert. * Das Konzernergebnis (nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen) verringerte sich durch den Rückgang des Finanzergebnisses auf 263,0 MEUR (2016: 274,6 MEUR). * Die Vermögens- und Kapitalstruktur per 31. Dezember 2017 war unverändert solide. Die Bilanzsumme betrug 6.265,3 MEUR (31. Dezember 2016: 6.198,6 MEUR), die Eigenkapitalquote 21,2% (31. Dezember 2016: 21,7%). Die Nettoliquidität lag mit 908,0 MEUR auf einem unverändert soliden Niveau (31. Dezember 2016: 945,3 MEUR). * Bei der Hauptversammlung am 23. März 2018 wird der Vorstand eine Erhöhung der Dividende auf 1,55 EUR je Aktie vorschlagen (2016: 1,50 EUR). Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 60,1% (2016: rund 55,8%). Für das Geschäftsjahr 2018 geht ANDRITZ von einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten Projektaktivität in den bedienten Märkten aus und erwartet aus heutiger Sicht eine gute Geschäftsentwicklung. Dr. Wolfgang Leitner, Vorstandsvorsitzender der ANDRITZ AG: "Wir sind für 2018 insgesamt positiv und erwarten aus heutiger Sicht einen stabilen Umsatz gegenüber 2017 und eine solide Rentabilität." - Ende - DOWNLOAD PRESSE-INFORMATION Die Presse-Information können Sie unter andritz.com/news-de auf der ANDRITZ- Website herunterladen. ANDRITZ-GRUPPE ANDRITZ ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, die metallverarbeitende Industrie und Stahlindustrie sowie die kommunale und industrielle Fest-Flüssig-Trennung. Der Hauptsitz des börsennotierten Technologiekonzerns, der weltweit rund 25.600 Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Graz, Österreich. ANDRITZ betreibt mehr als 250 Standorte weltweit. GESCHÄFTS- UND FINANZBERICHTE Geschäfts- und Finanzberichte stehen auf der ANDRITZ-Website andritz.com als Download zur Verfügung und können als kostenlose Druckexemplare unter investors@andritz.com angefordert werden. DISCLAIMER Bestimmte Aussagen in dieser Presse-Information sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese Aussagen, welche die Worte "glauben", "beabsichtigen", "erwarten" und Begriffe ähnlicher Bedeutung enthalten, spiegeln die Ansichten und Erwartungen der Geschäftsleitung wider und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, welche die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich beeinträchtigen können. Der Leser sollte daher nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, das Ergebnis allfälliger Berichtigungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, außer dies ist nach anwendbarem Recht erforderlich. WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN AUF EINEN BLICK Einheit 2017 2016 +/- Q4 2017 Q4 2016 +/- Umsatz MEUR 5.889,1 6.039,0 -2,5% 1.745,5 1.799,7 -3,0% Hydro MEUR 1.583,1 1.752,4 -9,7% 511,6 572,7 -10,7% Pulp & Paper MEUR 2.059,7 2.094,4 -1,7% 585,4 560,4 +4,5% Metals MEUR 1.643,5 1.598,4 +2,8% 458,5 488,1 -6,1% Separation MEUR 602,8 593,8 +1,5% 190,0 178,5 +6,4% Auftragseingang MEUR 5.579,5 5.568,8 +0,2% 1.467,0 1.532,3 -4,3% Hydro MEUR 1.317,2 1.500,3 -12,2% 378,2 439,4 -13,9% Pulp & Paper MEUR 2.033,4 1.919,5 +5,9% 481,4 568,5 -15,3% Metals MEUR 1.606,5 1.551,5 +3,5% 462,9 372,0 +24,4% Separation MEUR 622,4 597,5 +4,2% 144,5 152,4 -5,2% Auftragsstand (per MEUR 6.383,0 6.789,2 -6,0% 6.383,0 6.789,2 -6,0% ultimo) EBITDA MEUR 541,7 542,4 -0,1% 166,5 178,9 -6,9% EBITDA-Marge % 9,2 9,0 - 9,5 9,9 - EBITA MEUR 444,0 442,1 +0,4% 137,8 150,0 -8,1% EBITA-Marge % 7,5 7,3 - 7,9 8,3 - EBIT MEUR 399,3 385,8 +3,5% 123,4 124,0 -0,5% Finanzergebnis MEUR 1,3 12,6 -89,7% 2,1 -3,1 +167,7% EBT MEUR 400,6 398,4 +0,6% 125,5 120,9 +3,8% Konzernergebnis (nach Abzug von nicht MEUR 263,0 274,6 -4,2% 73,2 80,4 -9,0% beherrschenden Anteilen) Cashflow aus MEUR 246,5 366,6 -32,8% 165,0 166,0 -0,6% betrieblicher Tätigkeit Investitionen MEUR 116,8 119,5 -2,3% 35,3 43,2 -18,3% Mitarbeiter (per ultimo, - 25.566 25.162 +1,6% 25.566 25.162 +1,6% ohne Lehrlinge) Alle Zahlen gemäß IFRS. Bei der Summierung gerundeter Beträge und Prozentangaben können durch Verwendung automatischer Rechenhilfen Rechendifferenzen auftreten. MEUR = Million Euro. EUR = Euro. Rückfragehinweis: Dr. Michael Buchbauer Head of Group Finance, Corporate Communications & Investor Relations Tel.: +43 316 6902 2979 Fax: +43 316 6902 465 mailto:michael.buchbauer@andritz.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Andritz AG Stattegger Straße 18 A-8045 Graz Telefon: +43 (0)316 6902-0 FAX: +43 (0)316 6902-415 Email: welcome@andritz.com WWW: www.andritz.com ISIN: AT0000730007 Indizes: ATX, WBI Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: Andritz AG, übermittelt durch news aktuell