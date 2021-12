iglo Deutschland

Käpt'n iglo, rund 140 Marken und Bild starten breiten Impfaufruf

Bild-Infos

Hamburg (ots)

- #GemeinsamGegenCorona als zeitgleiche Gemeinschaftsaktion

- Kreative Social Media-Kampagne mit veränderten Markenbotschaften

- Käpt´n iglo fordert: "Komm an Board zum Impfen"

Diese Kampagne hat Wumms - und sorgt für viele kleine Pieks: #GemeinsamGegenCorona!

Auf Initiative der Werbeagentur Antoni aus Berlin und gemeinsam mit 140 Unternehmen sowie der BILD ruft iglo Deutschland am Dienstagmorgen Punkt 8:30 Uhr auf allen Social Media Kanälen zeitgleich zum Impfen auf.

Der Anlass ist klar. Deutschland ist impfträge! Die Impfquote ist bescheiden, die Covid-19-Inzidenzen steigen und es drohen starke Einschränkungen. Daher die Idee - Wir brauchen einen Impfaufruf!

Dafür haben die bedeutenden Marken ihr Logo und ihren Slogan zu einem Impfaufruf abgeändert. Das sorgt nicht nur für Schmunzler, sondern erzielt dank der Potenzierung der Aufrufe unter dem #ZusammenGegenCorona für eine große Aufmerksamkeit. Mehr Reichweite heißt dann auch mehr Appell an und mehr Aufklärung für die Bevölkerung.

Ja klar! - Auch Käpt'n iglo wirbt für das Impfen!

"Die aktuelle Situation der Pandemie belastet uns alle", so Philipp Kluck, Geschäftsführer von iglo Deutschland. "In letzter Konsequenz geht es ums Überleben - als Mensch, aber auch als Unternehmen. Die Allermeisten haben Abstand gehalten und waren achtsam. Die aktuellen Zahlen zeigen jedoch, dass das noch nicht ausreicht. Die beste Chance ist die Impfquote deutlich zu erhöhen." Aus diesem Grund beteiligt sich iglo Deutschland an der gemeinsamen Aktion und setzt Käpt'n iglo mit seinem Slogan "Komm' an Bord" für das Impfen ein.

Original-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuell