iglo Deutschland

Nutri-Score-Werte aller iglo-Produkte sind jetzt öffentlich

Hamburg (ots)

- Verbraucher können sich ab sofort online über den Nutri-Score jedes iglo-Produkts informieren - Mehr Transparenz und bessere Orientierung - wie Verbraucher sich jetzt schon informieren können

Verbraucher können ab sofort die Nutri-Score-Kennzeichnung aller rund 140 iglo-Produkte einsehen. Auf der Website des Unternehmens finden sich - gleich neben den klassischen Nährwertaufstellungen und Produktbeschreibungen - die jeweilige Zuordnung gemäß der freiwilligen Lebensmittelkennzeichnung.

Mit der Online-Veröffentlichung möchte iglo bereits im Vorfeld der Packungsumstellungen den Verbrauchern eine Orientierung geben, transparent informieren und die Konsumenten mit dem Kennzeichnungssystem vertraut machen. Die Umstellung aller Produktverpackungen auf die Kennzeichnung im Supermarkt wird nach und nach erfolgen. Dieser Prozess ist abhängig von Produktions- und Erntezyklen und muss gemäß der Nutri-Score-Richtlinien spätestens im Zeitraum von 24 Monaten nach der erfolgten Registrierung abgeschlossen sein. Gegenwärtig plant iglo, dass erste eigene Produkte mit der Nutri-Score Kennzeichnung im zweiten Quartal 2019 im Handel zu finden sein werden.

Die jetzige Vorabinformation über alle Produkte auf der Website verkürzt die Einführungszeit und unterstützt das hohe Interesse von Konsumenten und Verbraucherschutzorganisationen am Lebensmittel-Kennzeichnungssystem Nutri-Score. Parallel plant das Unternehmen den Verbrauchern auch im Supermarkt eine Orientierung zu geben. Dazu soll eine App dienen, die auf einfache Weise mittels Barcode das Produkt identifiziert und so den entsprechenden Nutri-Score sichtbar macht. Das von unabhängigen Wissenschaftlern entwickelte System bietet den Menschen eine Orientierung, die die Gesamtheit der Nährstoffe abwägt, ohne dabei einzelne Zutaten wie Zucker oder Salz anzuprangern oder über gute oder schlechte Produkte zu urteilen. Die freiwillige Kennzeichnung wird bereits seit 2017 in Frankreich angewandt und soll demnächst auch in Belgien und Spanien eingeführt werden. In Deutschland haben sich bislang auch Danone und Mestemacher dazu entschlossen, die Lebensmittelkennzeichnung auf freiwilliger Basis einzuführen.

iglo Deutschland

Alfred Jansen / Leiter Unternehmens- & Nachhaltigkeitskommunikation

Osterbekstraße 90c, 22083 Hamburg

Tel: +49 (0)40 180 249-202

alfred.jansen@iglo.com

