Daikin Airconditioning Germany GmbH

Hitze in den eigenen vier Wänden - Split-Klimaanlagen werden zunehmend zur Notwendigkeit und immer stärker nachgefragt

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Unterhaching (ots)

Mehrere Tage mit Temperaturen über 30 Grad in Folge, Nächte ohne spürbare Abkühlung: Die erste Hitzewelle des Jahres hat im Juni die Bewohner vieler Wohnungen und Häuser in Deutschland an ihre Grenzen gebracht - und die Debatte um Hitzeschutzmaßnahmen neu befeuert. Auch die Anschaffung einer fest installierten Split- oder Multisplit-Klimaanlage wird dabei zunehmend zum Thema, um für künftige Hitzewellen bestmöglich und energieeffizient vorbereitet zu sein. Die Nachfrage privater Haushalte ist in den vergangenen Wochen um über 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

"Wir sehen in diesem Sommer sehr klar, dass vielerorts klassische, passive Hitzeschutzmaßnahmen allein nicht mehr ausreichen", erklärt Martin Krutz, Geschäftsführer von Daikin Germany. "Rollläden, Nachtlüften oder Ventilatoren verschaffen bei anhaltenden Hitzeperioden mit Temperaturen von deutlich über 30 Grad oft nur wenig oder keine Linderung." Fest installierte Split- oder Multisplit-Klimaanlagen sind deshalb für viele Wohnräume die wirksamste Lösung. Zudem wird es in Europa voraussichtlich auch künftig nicht kühler werden. Laut dem im April 2026 veröffentlichten Bericht "European State of the Climate 2025" (ESOTC)[1] ist Europa aktuell der Kontinent, der sich weltweit am schnellsten erwärmt. Die Erwärmung verläuft hier mehr als doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt.

Vulnerable Gruppen rücken in den Fokus

Besonders deutlich wird der Handlungsbedarf dort, wo Menschen der Hitze kaum ausweichen können: in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Kindergärten und Schulen. "Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Diskussion um besseren Hitzeschutz für vulnerable Gruppen - wie ältere und kranke Menschen sowie Kinder - an Fahrt aufnimmt und dabei auch der Einsatz von fest installierten Klimaanlagen als ernsthafte Option mitgedacht wird", so Krutz weiter. "Denn das ist kein Komfortthema, sondern zunehmend eine Frage des Gesundheitsschutzes und der damit verbundenen Verantwortung!"

Nachfrage privater Haushalte nimmt zu

Bei Daikin, einem der weltweit führenden Hersteller von Wärmepumpen-, Klima-, Lüftungs- und Kältetechnik, schlägt sich der zunehmende Wunsch nach Kälte auch in den aktuellen Anfragen nieder: "Wir beobachten eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Klimageräten - sowohl bei Privathaushalten als auch bei Gewerbeimmobilien", berichtet Krutz. Dass die Nachfrage branchenweit anzieht, bestätigen auch unabhängige Marktzahlen: Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) erhebt quartalsweise die Verkaufszahlen von Raumklimageräten mit Wärmepumpenfunktion in Deutschland. Laut FGK wurden im Jahr 2025 mehr als 300.000 Einheiten abgesetzt[2] - damit nähert sich der Markt wieder seinem bisherigen Höchststand von mehr als 330.000 Geräten aus dem Jahr 2020 an.

Fachbetriebe stark ausgelastet

Die gestiegene Nachfrage trifft jedoch herstellerunabhängig auf eine begrenzte Zahl zertifizierter Kälte- und Klimafachbetriebe in Deutschland. Viele Installationsbetriebe sind für die laufende Saison bereits ausgebucht, kurzfristige Anfragen können vielerorts nur verzögert bedient werden. Bei der Produktverfügbarkeit sieht sich Daikin gut aufgestellt: "Durch mehrere eigene Produktionsstätten in Europa und eine vorausschauende Planung sind wir auch bei saisonalen Nachfragespitzen lieferfähig", so Krutz.

Vorausschauend planen und auf fachgerechte Installation setzen

Angesichts der aktuellen Auftragslage der Fachbetriebe rät Daikin Interessierten, rechtzeitig mit der Planung zu beginnen. "Eine Klimaanlage ist eine langlebige Investition. Es lohnt sich, auf einen freien Termin bei einem qualifizierten Fachbetrieb zu warten", sagt Krutz. Ein guter Zeitpunkt für die Planung und Beauftragung einer Klimaanlage ist der Herbst, der Winter oder das Frühjahr, wenn die Nachfrage geringer ist und Handwerksbetriebe in der Regel mehr Kapazitäten haben. Die Wartezeit bei einem Fachbetrieb kann zudem aktiv genutzt werden, etwa um Angebote zu vergleichen und die passende Lösung für die eigenen Anforderungen zu finden.

Von der Eigeninstallation fest verbauter Split- und Multisplit-Klimaanlagen rät Daikin ab. Der Umgang mit Kältemitteln und die Inbetriebnahme dürfen in Deutschland aus Sicherheits- und Umweltschutzgründen nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden. Auch mobile Klimageräte aus dem Baumarkt sind zwar schnell einsatzbereit, arbeiten jedoch in der Regel deutlich weniger energieeffizient als fest installierte Split-Systeme.

Moderne Split- und Multisplit-Klimaanlagen können auch heizen

Ein weiterer Aspekt, der für eine fest installierte Split-Klimaanlage spricht, ist ihre Heizfunktion. "Jede Klimaanlage von Daikin ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe, mit der in der kalten Jahreszeit auch geheizt werden kann", betont Krutz. Somit kann eine Klimaanlage ganzjährig betrieben werden. Angesichts steigender Preise für fossile Energieträger gewinnt dieser Vorteil zusätzlich an Bedeutung. Für viele Haushalte kann eine Klimaanlage etwa eine pragmatische Ergänzung zur bestehenden Heizung sein. Das senkt die Heizkosten und reduziert zugleich die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Wird die Klimaanlage explizit als Heizlösung konzipiert, kann sie unter bestimmten Voraussetzungen zudem im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gefördert werden - auch nach den zum 21.07.2026 angepassten BEG-Richtlinien.

[1] Quelle: Europäische Kommission - Generaldirektion Verteidigungsindustrie und Raumfahrt, 28.04.2026: https://ots.de/GBpE5H

[2] Quelle: Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK): Marktentwicklung Raumklimageräte und Luft-Luft-Wärmepumpen, 18.05.2026: https://www.fgk.de/pressemeldungen/

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