JT International Germany GmbH

JTI zum zehnten Mal in Folge unter Deutschlands besten Arbeitgebern

Köln / Trier (ots)

Das Top Employers Institute hat JTI (Japan Tobacco International) zum zehnten Mal in Folge als "Top Employer Germany" ausgezeichnet. Damit gehört der größte Arbeitgeber in der Tabakbranche in Deutschland seit nunmehr einem Jahrzehnt offiziell zu den attraktivsten Arbeitgebern in diesem Land.

Mit der Auszeichnung wird anerkannt, dass JTI in Bereichen wie Personalstrategie, Arbeitsumgebung, Talent-Akquise, Weiterbildung, Wohlergehen sowie Vielfalt & Inklusion auch langfristig höchste Standards erfüllt und seit vielen Jahren für herausragende Arbeitsbedingungen steht.

JTI schafft ein Arbeitsumfeld, in dem seine Mitarbeiter*innen jeden Tag sie selbst sein und so ihr volles Potenzial entwickeln können. Hierzu zählen unter anderem JTIs "New Ways of Working" mit der Möglichkeit, bis zu 50 Prozent der Arbeitszeit mobil von zu Hause und bis zu 10 Tage jährlich aus dem Ausland zu arbeiten. Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu mehr Vielfalt und Gleichstellung der Geschlechter ist die Elternzeitregelung bei JTI. 20 Wochen bezahlte Familienzeit gibt allen Eltern die gleiche Chance, qualitativ hochwertige Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, ohne sich über die Auswirkungen auf ihre Finanzen oder ihre Karriere Sorgen machen zu müssen - unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Position bei JTI, sexueller Orientierung oder ethnischer Herkunft. Ebenso gehört für JTI ein vielfältiges gesellschaftliches und kulturelles Engagement zu der Verantwortung eines Top-Arbeitgebers.

"Das Top Employer Certificate ist für uns viel mehr als nur eine Zertifizierung, es ist ein wichtiger Gradmesser unserer Werte und Kultur", sagt People & Culture Director Ulf Zedler. "Die Menschen, die diese Kultur jeden Tag leben, stehen stets im Mittelpunkt unseres Handelns, denn am Ende sind es alle Kolleg*innen gemeinsam, die JTI zu einem großartigen Arbeitgeber machen."

JTI wurde in insgesamt 62 Ländern ausgezeichnet und erhält zusätzlich die Siegel "Top Employer Europe", "Top Employer Africa", "Top Employer Asia Pacific", "Top Employer North America" und "Top Employer Middle East". Das Unternehmen wurde außerdem zum neunten Mal in Folge als "Global Top Employer" anerkannt.

In Deutschland beschäftigt JTI in der Trierer Produktionsstätte sowie dem dortigen Forschungs- & Entwicklungszentrum mehr als 1.800 Mitarbeiter*innen. Der Standort Köln mit seinen über 100 Angestellten steuert den gesamten deutschen Markt. Rund 200 Mitarbeiter*innen sind zudem deutschlandweit im Außendienst für JTI unterwegs.

Das Top Employers Institute ist eine weltweit anerkannte Autorität, wenn es um die Anerkennung hervorragender Personalpraktiken geht. Mit seinem Zertifizierungsprogramm trägt es dazu bei, diese Praktiken zu verbreiten und die Arbeitswelt zu bereichern. Durch das Zertifizierungsprogramm des Top Employers Institute können teilnehmende Unternehmen validiert, zertifiziert und als bevorzugter Arbeitgeber anerkannt werden. Das Top Employers Institute wurde vor über 30 Jahren gegründet und hat bisher 2.053 Top Employers in 121 Ländern/Regionen zertifiziert. Diese zertifizierten Top Employers haben einen positiven Einfluss auf das Leben von mehr als 9,5 Millionen Beschäftigten weltweit.

JTI (Japan Tobacco International) ist eines der weltweit führenden Tabak- und Vaping-Unternehmen. Wir produzieren und vertreiben international bekannte Marken wie Winston, Camel und American Spirit. Mit der E-Zigarette Logic und dem Tabakerhitzer Ploom sind wir zudem ein globaler Akteur im Bereich der Dampferzeugnisse. Unsere Firmenzentrale befindet sich in Genf in der Schweiz. JTI ist in mehr als 130 Ländern operativ tätig und beschäftigt über 40.000 Mitarbeiter*innen. Weitere Informationen finden Sie auf jti.com/Germany.

